جوان آنلاین: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، طی روز‌های اخیر روندی کاهشی داشته و هر روز نسبت به روز قبل کمتر شده است. طبق گزارش‌ها، در فاصله ۳۰ آبان تا سوم آذر، مصرف گاز در این بخش‌ها ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب کاهش یافته است. این روند کاهشی در شرایطی رقم خورده که از مردم خواسته شده با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، صنعت گاز کشور را در تأمین پایدار انرژی همراهی کنند. کاهش مصرف در روز‌های اخیر می‌تواند فرصتی برای نفس‌گیری شبکه گاز و افزایش آمادگی آن برای مواجهه با روز‌های سردتر باشد. بر این اساس، تداوم همراهی مشترکان و استمرار روند مدیریت مصرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نکته قابل توجه اینکه همزمان با کاهش مصرف، تولید گاز کشور نیز روند افزایشی داشته و از ۶۹۶ میلیون مترمکعب در روز دوم آذر به ۷۰۶ میلیون مترمکعب در روز سوم آذر رسیده است؛ موضوعی که در کنار صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان می‌تواند به تقویت پایداری شبکه گاز کشور کمک کند.



با همراهی مردم، مصرف گاز کشور در یک هفته اخیر روندی کاهشی داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد مصرف خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۳۰ آبان ۴۲۱.۵ میلیون مترمکعب، یکم آذر ۴۰۹.۵ میلیون مترمکعب، دوم آذر ۴۰۳ میلیون مترمکعب و سوم آذر به ۳۸۸ میلیون مترمکعب رسیده است. طبق جزئیاتی که در گزارش شرکت ملی گاز ایران اعلام شده، مصرف گاز کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، سه‌شنبه (سوم آذر) با ۱۵میلیون مترمکعب کاهش نسبت به روز پیش، به ۳۸۸میلیون مترمکعب رسید و ۵۵ درصد از تولید روزانه گاز کشور را به خود اختصاص داد. در کنار کاهش مصرف، تولید گاز نیز در این روز با ۱۰میلیون مترمکعب افزایش نسبت به روز دوشنبه (دوم آذر) به ۷۰۶ میلیون مترمکعب رسیده است. همچنین، مصرف گاز کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در مقایسه با روز دوشنبه (دوم‌آذر) ۱۵میلیون مترمکعب کاهش یافته است. مقدار مصرف گاز در این بخش‌ها روز دوشنبه، ۴۰۳ میلیون مترمکعب ثبت شده بود. مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در مقایسه با روز شنبه (۳۰آبان) نیز ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب کاهش یافته است. مقدار مصرف بخش خانگی در نخستین روز هفته جاری ۴۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بود که سهم ۵۹.۶ درصدی را به خود اختصاص داد. با ادامه روند کاهش، سهم این بخش‌ها به ۵۵ درصد کاهش یافت.

نقش مؤثر صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف برای عبور از زمستان

مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس انرژی در گفت‌و‌گو با «جوان» با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در مصرف گاز می‌گوید: بهینه‌سازی به معنای درست مصرف کردن است. با توجه به آسیب‌هایی که در جنگ ۴۰ روزه به بخشی از تولیدات کشور در زمینه گاز تحمیل شد، یکی از راه‌های جبران کاهش تولید، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز است تا بتوانیم از زمستان با کمترین مشکل عبور کنیم. او با اشاره به کم‌توجهی ساختار حاکمیت در رعایت مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اسناد فنی و حقوقی ابلاغ‌شده توسط دفتر مقررات ملی ساختمان افزود: چندین دهه است این قانون ابلاغ شده و به آن اهمیتی داده نمی‌شود؛ مواردی که مثلاً پوسته خارجی ساختمان عایق شود، پنجره دوجداره استاندارد نصب شود، تجهیزات بهینه در ساختمان مصرف شود و مواردی مشابه این اقدامات، اما حداقل کار مردم در این شرایط جلوگیری از بعضی از هدرروی‌هاست، مثلاً اگر درزی در پنجره وجود دارد یا دریچه کانال کولر محافظی ندارد، درزگیری آنها می‌تواند در کاهش مصرف مؤثر باشد.

ریشه ساختاری مصرف بالای گاز

این کارشناس انرژی در پاسخ به مقایسه وضعیت مصرف انرژی ایرانیان نسبت به سایر کشور‌ها افزود: ایرانی‌ها مصرف‌کننده مسرف نیستند و در فرهنگ ما اسراف مورد نکوهش قرار می‌گیرد و این نوع دیدگاه در همه طبقات چه اقشار ضعیف و متوسط و چه ثروتمند دیده می‌شود، اما اینکه گفته می‌شود مصرف سرانه گاز ایران نسبت به مثلاً کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بالاست به این دلیل است که بخش عمده‌ای از سبد انرژی مصرفی در بخش خانگی و تجاری گاز طبیعی است. این سیاستی بوده که حاکمیت از دهه۶۰ به دنبال آن بوده است. بنابراین اینکه ساختمان‌ها درست ساخته نشده و تجهیزات مصرفی بهینه نبوده، اینکه نیروگاه‌ها قدیمی هستند و نیروگاه‌های جدید نیز چندان براساس بهینه‌سازی نوسازی نشده و در مجموع مصرف نیروگاه‌ها بالا و بعضاً راندمان آن زیر ۲۰ درصد است از دلایل مصرف بالای گاز در مقایسه با سایر کشورهاست. در مجموع اصلاح این شرایط نیازمند اصلاح ساختارهاست، وگرنه با مشکلات بیشتری در زمینه مدیریت انرژی روبه‌رو خواهیم بود.

افزایش قیمت‌ها راهکار مؤثری برای مدیریت مصرف نیست

این کارشناس انرژی با بیان اینکه مشکلات در طولانی‌مدت ایجاد شده و رفع آن نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، افزود: باید در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای افزایش تولید و همزمان کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف برنامه‌ریزی شود و این‌گونه نباشد که با افزایش قیمت‌ها بخواهیم مصرف را مدیریت کنیم. بهروزی‌فرد با بیان اینکه صرف افزایش قیمت نمی‌تواند مصرف انرژی از جمله گاز را مدیریت کند، افزود: خانه باید گرم شود و نمی‌توان با این سیاست، فشار بر مصرف‌کننده وارد کرد. او با بیان اینکه اصلاح شرایط نیازمند داشتن نگاه بلندمدت است، افزود: به‌عنوان مثال طرح تعویض ۲۰میلیون بخاری را داریم که می‌تواند به اندازه چند فاز گاز آزاد کند، اما عمدتاً نگاه کوتاه‌مدت حاکم است و در شرایط بحرانی تصمیمات دیرهنگام گرفته می‌شود. این کارشناس انرژی در خصوص تأثیر جریمه پرمصرف‌ها نیز گفت: این گزینه تنها می‌تواند درآمد‌های دولت را افزایش دهد، اما کارآیی چندانی در مدیریت مصرف ندارد، چراکه برای شخص ثروتمند پرداخت جریمه بازدارندگی لازم را ندارد.