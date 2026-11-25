وحید نورعلی رضایی کارگردان انیمیشن روز دوم آذرماه درگذشت.

زنده‌یاد وحید نورعلی رضایی از هنرمندان فعال پویانمایی بود که از جمله فعالیت‌های هنری او در مقام انیماتور می‌توان به انیمیشن‌های سینمایی «خورشید مصر» و «جمشید و خورشید»، مجموعه‌های تلویزیونی «داستان زندگی پیامبران»، «آب آب زندگی»، «یکی از همین روزها» و «این چیه»، انیمیشن‌های کوتاه «بابا برفی»، «فصل پریدن» و «آقای قصه‌گو» و نماهنگ «بره و چوپان» اشاره کرد.

او در مقام کارگردان و انیماتور، انیمیشن‌های کوتاه «هرم غذایی» و «عشق و نقش» و مجموعه «ایران تا ثریا» را در کارنامه هنری داشت. فعالیت در زمینه طراحی استوری‌بورد و انیماتیک برای پروژه‌های خارج از ایران بخشی دیگر از تجربه حرفه‌ای او بود.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با تأیید خبر درگذشت این هنرمند، نوشت: «درگذشت زنده‌یاد وحید نورعلی رضایی را به خانواده سوگوار او و جامعه پویانمایی ایران تسلیت می‌گویم و از خداوند مهربان برای آن تازه درگذشته آرامش و مغفرت خواستار است.»