جوان آنلاین: صبح روز گذشته قطعه هنرمندان بهشت زهرا میزبان اشک‌ها و خاطراتی شد که غلامرضا نیکخواه برای نسل‌ها به یادگار گذاشت.

به گزارش ایسنا، مراسم تشییع پیکر غلامرضا نیکخواه با حضور خانواده، دوستداران و جمع زیادی از مردم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد و پس از سخنرانی دوستانش در همسایگی اکبر عبدی آرام گرفت.

وحید آقاپور، بازیگر سینما و تئاتر، در سخنانی ضمن تسلیت برای درگذشت این هنرمند گفت خوب است که ما در آخرین دیدار حضور پیدا کنیم؛ امروز آخرین دیدار ما با آقای نیکخواه است. فرصت را نباید از دست بدهیم. این وداع است؛ حق معرفت این است که دوست عزیزمان را به سفر ابدی مشایعت کنیم. او هنرمندی بود که هیچ نقطه تاریکی از او سراغ نداریم. جز خوبی چیزی از او به یاد نداریم و حتی کسانی که با او همکاری نکرده‌اند و او را نمی‌شناسند، از شنیدن درگذشتش متأثر می‌شوند.

این هنرمند همچنین گفت: من زندگی و کار آقای نیکخواه را یک حیات پربار می‌دانم. اینکه این همه خاطره گذاشته است، کم چیزی نیست و باید قدر بدانیم. به سینمای ایران، خانواده و دخترش «نیلوفر» تسلیت می‌گویم.

محسن کیایی، بازیگر سینما و تئاتر، نیز در بخش دیگری از این مراسم در سخنانی گفت آقای نیکخواه در اولین سریال مشترکی که بازی کردیم، قرار بود نقش عموی من را بازی کند. او قرار بود در سکانسی به سر من بزند و تا همین چند وقت پیش به خاطر زدن در سر من عذرخواهی می‌کرد.

کیایی اضافه کرد نمی‌دانم چه بگویم. خیلی خوشحالم که این‌گونه به استقبالش آمدید. دمت گرم که وقتی بودی و الان هم که نیستی این‌قدر خوب بودی.

حامد آهنگی، بازیگر طنز، هم گفت آن چیزی که مردم از عمو رضا دیدند، هنرش بود. هیچ‌وقت دنبال حاشیه نبود. او همه وجودش قلب بود و عشق. یک بار نشد هم‌کلام شوم و غر بزند، بنالد یا غیبت کند. مثل کودک شفاف و زلال بود.

علی اوجی، بازیگر و تهیه‌کننده، نیز در ادامه مراسم در سخنانی عنوان کرد چیزی که از رضا می‌دانم این بود که همه بر این اذعان دارند که نجابت، اخلاق، منش و آقایی از روی او می‌بارید. رضا بازیگری تماشایی بود که چند نسل را با خودش همراه کرد. امروز اینجا به خانه ابدی بدرقه‌اش می‌کنم، باورم نمی‌شود که از دستش دادیم و از آن رفتن‌هایی است که ته قلب باید برایش آه کشید.

علیرضا نجف‌زاده، کارگردان، نیز با یادآوری سفر مشترکشان به حج، از همراهی‌های نیکخواه با همسفران و همکارانش گفت و تأکید کرد: همسفران و همکارانت نمی‌گذارند دچار ترس شوی. نمی‌دانم بگویم جایزه اسکار، بگویم سیمرغ و یا.... به نظر من، عمو رضا بهترین جایزه‌ها را از قلب مردم گرفت. کسی که بتواند خاطره بسازد، کار بزرگی کرده است.

وی افزود: در این یکی دو روز، هم فضای مجازی را می‌بینیم و هم بین مردم هستیم. به قول آرش ظلی‌پور، هیچ‌کس را حداقل خود من و همکارانم پیدا نکردیم که نگوید خدا، رضا نیکخواه را رحمت کند. می‌گویند کسی را که می‌خواهی بشناسی، باید در سفر بشناسی. من یک افتخاری داشتم که به همراه چند نفر از دوستان، با رضا جان همسفر خانه خدا شدیم. متأسفانه از آن همسفرانمان الان چند نفری اینجا هستند؛ زنده‌یادان علی سلیمانی عزیز، آزاده نامداری و همین‌طور نوبتی داریم، می‌رویم.



نقش تو همیشه برای ما ماندگار است

نیلوفر نیکخواه، دختر این هنرمند، هم در سخنانی ضمن قدردانی از حاضران در مراسم گفت: سلام و درود به همه حاضران گرامی که برای گرامیداشت یاد پدرم، غلامرضا نیکخواه، گرد هم آمده‌اید. از تک‌تک شما سپاسگزارم. می‌دانستم روزی فرا خواهد رسید که باید از پدرم سخن بگویم، اما هرگز گمان نمی‌کردم امروز آن روز باشد چراکه هنوز کار‌های ناتمام بسیاری با او داشتم. او نفس من بود؛ رفت و دلم را به آتش کشید.

او گفت: امروز در این جایگاه ایستاده‌ام تا از مردی بگویم که سال‌ها لبخند را بر لبان شما نشاند و تا آنجا که در توان داشت، غم را از خانه‌هایتان زدود. پدرم، رضا نیکخواه، سال‌ها بر صحنه و در قاب تلویزیون، مردم را خندانید. اما برای من، پیش از آنکه هنرمندی باشد، پدری بود که حضورش معنای عشق، گرمی و آرامش بود. پدر جان، نقش تو همیشه برای ما ماندگار است. چه خاطراتی که برایمان ساختی. پدری بودی که همه به داشتنش افتخار می‌کردند. همیشه به نامت افتخار می‌کنم.