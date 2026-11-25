جوان آنلاین: با اینکه هنوز اسامی فیلم‌های سینمایی حاضر در هشتادوچهارمین دوره جوایز سینمایی گلدن گلوب به‌صورت رسمی از سوی این نهاد سینمایی منتشر نشده، اما ظاهراً نشریه ورایتی به‌صورت اختصاصی به این فهرست دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد فیلم سینمایی «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی به همراه ۴۱ فیلم دیگر در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان واجد شرایط رقابت شناخته شده‌اند. با این تفاسیر باید منتظر رقابت داغ غذای نیمروز ایرانی، که پیش از این موفق به کسب جایزه اصلی بهترین فیلم جشنواره بوسان کره جنوبی شده بود، با گودزیلا‌های حاضر در رده‌های مختلف جوایز گلدن گلوب و آکادمی اسکار باشیم؛ رقابت غیرسینمایی که معمولاً گریبان فیلم‌های قانونی کشورمان را در رویداد‌های به‌اصطلاح سینمایی، اما سیاست‌زده غربی می‌گیرد و دلیل آن هم سیاست ضدایرانی و مخربی است که عقل‌های منفصل برگزارکنندگان این رویدادها، فرمان اجرایی و عملیاتی آن را صادر می‌کنند.

روز دوشنبه هفته جاری هفته‌نامه انگلیسی اسکرین دیلی فهرست آثار واجد شرایط اسکار ۲۰۲۷ را به نقل از آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی اسکار اعلام کرد؛ دو فیلم سینمایی ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و همچنین «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی در این فهرست حضور داشتند.

آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی اسکار فهرست فیلم‌های واجد شرایط رقابت در سه بخش فیلم بلند بین‌المللی، فیلم بلند انیمیشن و فیلم بلند مستند را اعلام کرد که بر اساس آن، ۱۰۴ فیلم در بخش بین‌المللی، ۳۸ فیلم در بخش انیمیشن بلند و ۱۹۰ فیلم در بخش مستند بلند امکان رقابت در نودونهمین دوره جوایز اسکار را خواهند داشت.

در بخش فیلم بلند بین‌المللی، دو فیلم از سینمای ایران واجد شرایط شناخته شده‌اند: «سرزمین فرشته‌ها» ساخته بابک خواجه‌پاشا به نمایندگی از ایران و «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی که به واسطه دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان امکان رقابت در این بخش را پیدا کرده است.

غذای نیمروز در گلدن گلوب

دو روز بعد از اعلام این فهرست از سوی هفته‌نامه انگلیسی اسکرین دیلی و در ساعات ابتدایی روز گذشته برخی رسانه‌ها از حضور فیلم سینمایی «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی در فهرست آثار واجد شرایط رقابت در هشتادوچهارمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب خبر دادند. در حالی که فهرست رسمی آثار واجد شرایط رقابت در شاخه‌های گوناگون هشتادوچهارمین دوره جوایز سینمایی گلدن گلوب به‌صورت رسمی از سوی این نهاد سینمایی منتشر نشده، اما نشریه ورایتی به‌صورت اختصاصی به این فهرست دست یافته است که نشان می‌دهد در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان در مجموع ۴۲ فیلم واجد شرایط رقابت شناخته شده‌اند.

در جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۷ در مجموع ۸۸ عنوان در بخش بهترین فیلم (درام)، ۴۳ عنوان در بخش بهترین فیلم (موزیکال یا کمدی)، ۲۴ فیلم بلند انیمیشن، ۴۲ فیلم غیرانگلیسی‌زبان، ۱۰۰ موسیقی متن اورجینال، ۵۱ ترانه اورجینال و ۲۰ اثر در بخش دستاورد‌های سینمایی و فروش گیشه واجد شرایط شناخته شده‌اند. فیلم سینمایی «غذای نیمروز» ساخته مجیدی که پیش از این موفق به کسب جایزه اصلی بهترین فیلم جشنواره بوسان شده نیز به نمایندگی از سینمای ایران در این شاخه از جوایز گلدن گلوب در کنار فیلم تحسین‌شده ژاپنی «گودزیلا: منفی صفر» رقابت خواهد کرد. این فیلم پیش‌تر و بر اساس قوانین جدید اسکار و به واسطه کسب جایزه اول جشنواره بوسان، در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی نودونهمین دوره جوایز اسکار نیز حضور دارد و در کنار انتخاب رسمی سینمای ایران یعنی فیلم «سرزمین فرشته‌ها» ساخته بابک خواجه‌پاشا در این رقابت حضور دارد.

نبرد با گودزیلاها!

اعلام غیررسمی اسامی آثار حاضر در جایزه گلدن گلوب سال ۲۰۲۷ در حالی است که طی سال‌های اخیر اغلب رفتار و رویکرد رویداد‌های سینمایی اروپایی و امریکایی در مواجهه با آثار سینمایی و قانونی کشورمان به وجه ستیزه‌جویانه و غرض‌ورزانه غیرحرفه‌ای ژرف‌تری در مقایسه با گذشته به خود گرفته‌اند. واکنش عصبی و از سر دشمنی این جشنواره‌ها و جوایز به‌اصطلاح سینمایی با آثار رسمی کشورمان در حالی به اوج خودش رسیده است که همین جشنواره‌ها برای پررنگ کردن جریان سینمایی خلاف قانون و ساختارشکنی که به سینمای زیرزمینی معروف شده است از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نمی‌کنند، حتی اگر این تلاش‌های غیرسینمایی و سیاست‌زده خلق و برساختن جوایز من‌درآوردی و خلق‌الساعه‌ای باشد که به برخی از این آثار ضدایرانی اهدا کرده‌اند که فیلم‌های سراسر دروغ و سیاهی افراد خائن و وطن‌فروشی مثل جعفر پناهی و رسول اف و دیگران از نمونه‌های آن هستند.

البته در کنار رفتار گودزیلاگونه و بدون منطق رویداد‌های خارجی که غذای نیمروز مجیدی باید با آنها مقابله کند، نقد‌های مثبتی که برخی رسانه‌ها در مورد این فیلم سینمایی ایرانی نوشته‌اند ممکن است برگزارکنندگان را مجبور کند تا در مقابل تحسین منتقدان و کارشناسان بین‌المللی سینما کوتاه بیایند و حقوق حرفه‌ای این اثر سینمایی را ضایع نکنند.

نگاه مثبت منتقدان به فیلم مجیدی

سه رسانه سینمایی شناخته‌شده اسکرین دیلی، ورایتی و پایگاه اینترنتی نقد فیلم («The Film Verdict») با انتشار نقد‌های مثبتی در مورد فیلم سینمایی «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی آن را تحسین کرده‌اند. «تماشایی، گیرا و متناسب با زمانه خود.» این یکی از توصیفاتی است که الیزابت کر، منتقد وب‌سایت مشهور انگلیسی اسکرین دیلی («Screen Daily») در نقد مثبت خود به جدیدترین فیلم مجید مجیدی نوشته است. این منتقد همچنین خط روایی اثر، ریتم سنجیده، فیلمبرداری و بازی چندلایه محمد رحیمی را ستایش‌برانگیز دانسته است. واکنش مثبت منتقد «Screen Daily» به نخستین نمایش بین‌المللی «غذای نیمروز» در حالی اتفاق افتاده که این فیلم، توانسته نظر مثبت دیگر منتقدان رسانه‌های سینمایی مطرح جهان را هم به خود جلب کند.

همچنین نشریه معتبر ورایتی («Variety») نیز در واکنشی مثبت، «غذای نیمروز» را درامی تأثیرگذار، انسانی و یادآور دوران اوج کارنامه سینمایی مجید مجیدی که عمدتاً با «بچه‌های آسمان» به خاطر آورده می‌شود، دانست و نوشت که این فیلم، مسئله تقابل میان حق برخورداری از غذا و تلاش برای تأمین آن در نبود حمایت‌های دولتی را برجسته می‌سازد. از دیدگاه این نشریه، مجیدی در «غذای نیمروز» با تمرکز بر شخصیت داوود سولان، پیچیدگی‌های اخلاقی و اضطراب ناشی از کمبود منابع را به تصویر می‌کشد و برخلاف روایت‌های ساده‌انگارانه، از ارائه پاسخ‌های روشن و ساده به پرسش‌های اساسی خودداری می‌کند. این امتناع از ساده‌سازی، اثر جدید مجیدی را هم‌تراز درام‌های ماندگار او قرار می‌دهد.

کلارنس تسویی، منتقد پایگاه اینترنتی نقد فیلم («The Film Verdict»)، نیز در نقد خود ضمن تمجید از کارگردانی مجیدی، تأکید کرده که این فیلمساز همچنان جسارت و توانایی خود را در پرداختن به واقعیت‌های زندگی حفظ کرده است. این منتقد «غذای نیمروز» را اثری تماشایی با کارگردانی مسلط و سنجیده توصیف کرده و شانس زیادی را برای کسب جوایز بخش مسابقه اصلی جشنواره بوسان توسط مجیدی قائل شده است.