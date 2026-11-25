جوان آنلاین: در فاصله یک ماه مانده به انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک بحث ثبت‌نام نامزد‌های این پست مهم ورزش کشور حسابی داغ شده و البته نگرانی‌های خاص خودش را هم دارد. خبر احتمال عدم حضور علیرضا دبیر در این انتخابات هم هرچند باعث خوشحالی نامزد‌های این پست شد، اما نگرانی‌ها را هم افزایش داد.

«تلاش می‌کنیم انتخابات را در چارچوب اساسنامه برگزار کنیم. امیدوارم اعضای مجمع رعایت اخلاق را کنند تا انتخابات در فضایی آرام برگزار شود.»

این قسمتی از حرف‌های علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران است. حرف‌هایی که ناخودآگاه نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند، به‌خصوص اینکه متوجه باشیم طی چند ماه گذشته چند انتخابات مربوط به انتخاب ریاست فدراسیون‌ها باطل شده است و مهم‌تر اینکه برخی معاونان وزارت ورزش از همین حالا برای شرکت در این انتخابات آماده شده‌اند. موضوعی که وزیر ورزش آن را رد نمی‌کند. البته او می‌گوید که منعی هم ندارد و وزارت ورزش با هر کسی که بتواند نظر مجمع انتخاباتی را جلب کند، همکاری خواهد کرد. طبیعی است که با این روند بروز هر شائبه‌ای امکان خواهد داشت. به هر حال تا یک ماه آینده از این انتخابات مهم ورزش زیاد خواهیم شنید و طبیعی است که حاشیه‌های آن کل ورزش کشور را با خود درگیر کند.



اما بدون تردید مهم‌ترین حاشیه انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک مسئله حضور علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در این انتخابات است. موضوعی که باعث نگرانی اهالی ورزش اول ایران شده تا جایی که بی‌راه نیست اگر عنوان کنیم تمام کشتی ایران با حواسی کاملاً جمع پیگیر این مسئله هستند و به‌طور حتم بسیار خوشحال خواهند شد اگر یک مسئول بالا‌دستی به‌طور کل اعلام کند دبیر در انتخابات شرکت نمی‌کند.

خب، وزیر ورزش این خبر خوشحال‌کننده را به اهالی کشتی داد. احمد دنیامالی در مورد اسامی مطرح‌شده برای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: «افرادی که نامشان مطرح شده از نیرو‌های خوب ورزش هستند و انتخاب با اعضای مجمع است. در مورد شرکت رئیس فدراسیون کشتی هم باید بگویم احتمال نامزدی علیرضا دبیر در این انتخابات کم است و کشتی ایران باید تا المپیک لس‌آنجلس با همین شتاب و دقت پیش برود، اما تصمیم با خود دبیر است. هنوز مشخص نیست که دبیر در انتخابات شرکت می‌کند یا نه، اهالی کشتی نگران نباشند. آنچه برای ما اهمیت دارد، ادامه مسیر کشتی در ۲۰ ماه آینده است تا در المپیک لس‌آنجلس تاریخ‌ساز شویم.»

حرف‌های دنیامالی این نکته مهم را ثابت می‌کند اولویت وزارت ورزش در حال حاضر حفظ ثبات مدیریتی در کشتی و جلوگیری از ایجاد هرگونه اختلال در روند آماده‌سازی این رشته برای المپیک است. حرف‌هایی که البته می‌تواند برای راحت شدن خیال وزارت ورزش بابت به ریاست رسیدن یک همسو در کمیته هم ایراد شده باشد. واکنش رسانه‌ها هم در این خصوص جالب توجه بود. ورزش‌سه نوشت: «این موضع‌گیری از سوی دنیامالی اهمیت زیادی دارد، چراکه او خود سابقه طولانی مدیریت در ورزش و ریاست فدراسیون‌های ورزشی را در کارنامه دارد و به خوبی با شرایط مدیریتی و حساسیت‌های نزدیک شدن به یک رویداد بزرگ مانند المپیک آشناست. به همین دلیل، به نظر می‌رسد وزیر ورزش از یک‌سو شرایط و دغدغه‌های علیرضا دبیر را درک کرده و از سوی دیگر، مصلحت ورزش کشور را در اولویت قرار داده است.»

حالا حرف‌های دنیامالی را بگذارید کنار حرف‌های خود علیرضا دبیر که می‌گوید اولویتش ماندن در کشتی است. در واقع، دبیر معتقد است در فاصله نسبتاً کوتاه باقی‌مانده تا المپیک لس‌آنجلس، ایجاد دغدغه‌ای جدید و تقسیم تمرکز میان دو مسئولیت مهم می‌تواند به ضرر کشتی تمام شود. این رشته در شرایطی قرار دارد که برنامه‌ریزی‌های چند سال اخیر به مرحله حساس خود رسیده و حالا باید ثمره این تلاش‌ها در مهم‌ترین آوردگاه ورزشی جهان مشخص شود. اظهارات وزیر ورزش را می‌توان اتفاقی مهم در پرونده انتخابات کمیته ملی المپیک و آینده مدیریتی علیرضا دبیر دانست. به نظر می‌رسد با کاهش فشار‌ها برای حضور او در این انتخابات، رئیس فدراسیون کشتی حالا فرصت بیشتری برای تصمیم‌گیری با توجه به اولویت‌های خود خواهد داشت. تصمیمی که احتمالاً در راستای موضع اولیه او خواهد بود و به معنای ادامه حضور در فدراسیون کشتی و تمرکز کامل بر آماده‌سازی این رشته برای المپیک لس‌آنجلس است.



با پررنگ‌تر شدن احتمال عدم حضور علیرضا دبیر در انتخابات کمیته ملی المپیک فضا برای رقابت بین بقیه کاندیدا‌ها بیشتر و البته خیال وزارت ورزش هم راحت‌تر شد، چراکه قطعاً حضور او باعث شکست بقیه و ریاستش احتمالاً بر کمیته ملی المپیک حتماً با چالش‌هایی میان او و وزارت ورزش همراه می‌شد. ماجرا فعلاً به سود کشتی ایران تمام شده، اما حاشیه‌های یک انتخابات پرسروصدا و احتمالاً چالش‌برانگیز برای ورزش ایران همچنان ادامه دارد. حاشیه‌هایی که شاید تا بعد از برگزاری انتخابات هم ادامه‌دار باشد.