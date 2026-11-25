جوان آنلاین: تقابل با کانگورو‌ها سخت‌ترین بازی ملی‌پوشان بسکتبال ایران در مسیر صعود به جام‌جهانی ۲۰۲۷ است و رکورد شکست‌ناپذیری استرالیا کار تیم کشورمان را سخت‌تر می‌کند.

تیم ملی بسکتبال در حالی فردا مقابل تیم ملی استرالیا صف‌آرایی می‌کند که حق میزبانی همچنان از کشورمان سلب شده و با تصمیم فیبا این بازی حساس در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. نتیجه این دیدار و جدال روز یک‌شنبه با فیلیپین تأثیر زیادی در هموار شدن راه صعود به جام‌جهانی دارد. تیم ما برای گرفتن سهمیه به کسب حداقل یک پیروزی از دو بازی پیش‌رو نیاز دارد.

اصلی‌ترین حریف

مدعی اصلی بسکتبال آسیا در گروه ما قرار دارد و استرالیا سخت‌ترین رقیب برای بسکتبال ایران است. شاگردان سوتیریس مانولوپولوس به مالزی رفته‌اند تا در کاریزما آره‌نا دیدار‌های خود را در چارچوب پنجره پنجم انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۷ مقابل حریفان خود برگزار کنند. کانگورو‌ها اولین حریف‌مان در این پنجره هستند و صدرنشینی آنها در گروه E قدرت و توانایی‌های استرالیا را ثابت می‌کند.

تیم کشورمان در گروه E بعد از استرالیا ۱۶ امتیازی و نیوزیلند ۱۴ امتیازی، رتبه سوم را در اختیار دارد. تیم ملی بسکتبال ایران پنج پیروزی و سه شکست در کارنامه دارد. این در حالی است که اردن دیگر تیم ۱۳ امتیازی گروه، در رده چهارم قرار دارد و منتظر لغزش ماست. فیلیپین ۱۲ امتیازی و سوریه ۱۰ امتیازی نیز همچنان برای جبران تلاش می‌کنند. سه تیم اول گروه‌های E و F و بهترین تیم چهارم راهی جام‌جهانی خواهند شد.

ترکیب کامل

سرمربی یونانی امیدوار است با حضور بهترین‌های بسکتبال کشورمان و لژیونرها، عملکرد شاگردانش نسبت به پنجره قبلی متفاوت باشد. ملی‌پوشان در بازی با فیلیپین نتیجه را با ۱۲ امتیاز واگذار کردند و نمایش آنها در آن بازی انتقاد‌های زیادی را در پی داشت. از طرفی در مصاف با نیوزیلند هم با دقت بیشتر می‌توانستیم برنده باشیم، در حالی که باخت ۹۳ بر ۹۱ برای ایران ثبت شد. ارسلان کاظمی، پیتر گیرگوریان، سیدمهدی جعفری، محمدمهدی رحیمی، آرمان زنگنه، مبین شیخی، سیدمحمد غفاری، محمد جمشیدی، محمدمهدی حیدری، متین آقاجان‌پور و صارم جعفری به‌علاوه محمد امینی، بهنام یخچالی، سالار طاهری و محسن عسگرنیا، چهار لژیونر کشورمان، ترکیب تیم ملی در پنجره پنجم را تشکیل می‌دهند.

حضور جمشیدی و یخچالی دست کادر فنی را برای انتخاب تاکتیک‌ها و تعویض‌های به‌موقع بازتر کرده است. یخچالی که تخصص خاصی در شوت‌زنی دارد عضو تیم گلادیاتورز تریر آلمان است و بعد از دو سال دوری از تیم ملی دوباره برای درخشش با پیراهن ملی آماده شده است. سرمربی یونانی روی توانایی و هنرنمایی این لژیونر باتجربه در دو بازی سخت با استرالیا و فیلیپین حساب می‌کند. محمد جمشیدی هم که تجربه حضور در دو دوره جام‌جهانی را در کارنامه دارد، پس از سه سال غیبت یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی به حساب می‌آید.

ناامید نشویم

سطح بسکتبال ایران و استرالیا فاصله زیادی از هم دارند و در حقیقت کانگورو‌ها در آسیا از نظر قدرت و جایگاه جهانی حرف اول را می‌زنند. در رنکینگ فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) کانگورو‌ها رتبه هفتم را در اختیار دارند و از ژاپن (رتبه ۲۲ فیبا) دیگر تیم آسیایی ۱۵ پله بالاتر هستند. در این رنکینگ ایران در رتبه بیست‌وهشتم ایستاده است. با این حال از پیش‌بازنده بودن و ناامیدی نباید جایی در ذهن بازیکنان داشته باشد و با انگیزه و امید و شرایط خوب روحی، شاگردان مانولوپولوس می‌توانند نمایش خوبی مقابل استرالیا ارائه دهند. تیم ملی بسکتبال ایران در انتخابی جام‌جهانی ۲۰۱۹ و در تهران با برتری ۸۵ بر ۷۴ استرالیا را شکست داد. با این حال سال گذشته و در نیمه‌نهایی کاپ آسیا ۲۰۲۶ در جده، کانگورو‌ها شکست سنگین ۹۲ بر ۴۸ را به ما تحمیل کردند. استرالیا به فینال آسیا رسید و قهرمان شد و تیم ملی ایران نیز با عبور از سد نیوزیلند مدال برنز قاره کهن را به دست آورد.

جان ریلی به‌عنوان مربی موقت هدایت استرالیا را در انتخابی جام‌جهانی برعهده دارد. شاگردان او هر هشت مسابقه خود را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند و رکورددار ۱۸ پیروزی متوالی در رقابت‌های فیبا هستند.