جوان آنلاین:‌ هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز با برگزاری تنها یک دیدار (چادرملو اردکان – مس شهربابک) آغاز می‌شود. این رقابت‌ها، اما عصر جمعه با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری می‌شود که طی آن ساعت ۱۵، همزمان با پیکان – فولاد، شمس‌آذر قزوین نیز میزبان خیبر خرم‌آباد است. در ادامه ساعت ۱۶:۱۵ سوت آغاز بازی آلومینیوم – پرسپولیس به صدا درمی‌آید و ساعت ۱۶:۳۰ نیز ملوان در اهواز به میهمانی استقلال خوزستان می‌رود.

بی‌شک حساس‌ترین بازی فردا رویارویی پرسپولیس با آلومینیوم در اراک است. سرخپوشان هفته گذشته بعد از دو باخت متوالی در شهرقدس، سرانجام نوار ناکامی‌های خانگی خود را با برتری پرگل مقابل نفت آبادان پاره کردند. با وجود این صدرنشینی شاگردان تارتار تنها چند ساعت دوام آورد و خیلی زود سپاهان با تساوی مقابل فولاد، پرسپولیس را از صدر به زیر کشید، جایگاهی که می‌توانست با حاشیه امنیت قابل توجهی در اختیار سرخپوشان پایتخت باشد اگر یاران تارتار در عین ناباوری برابر فولاد و فجر تن به شکست نمی‌دادند.

صدالبته که هنوز تا پایان فصل زمان زیادی باقی مانده، اما با توجه به بازی‌های عقب‌افتاده استقلال و تراکتور (به دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا)، پرسپولیس به دردسر خواهد افتاد اگر بخواهد همچنان با فراز و نشیب بسیار در مسابقات ظاهر شود و امتیاز‌های حساس را از دست بدهد.

روی کاغذ پرسپولیس با کسب ۲۶ امتیاز از هشت برد، دو تساوی و سه باخت در رده دوم جدول قرار دارد، اما حفظ این جایگاه هم چندان کار ساده‌ای نیست، نه فقط، چون فولاد با دو امتیاز کمتر در رده سوم است، بلکه به دلیل بازی‌های عقب‌افتاده استقلال و تراکتور که در صورت کسب نتیجه لازم، اوضاع را برای سرخپوشان دشوار می‌کند. همین مسئله، اهمیت مصاف عصر روز جمعه برابر آلومینیوم اراک را دوچندان کرده است. تیمی که طی چند سال اخیر به گربه سیاه پرسپولیس تبدیل شده و همواره سرخپوشان پایتخت را به چالش کشیده است. هرچند که در پنج مصاف اخیر، دو بازی با تساوی و سه بازی دیگر با برتری پرسپولیس به پایان رسیده، اما بر کسی پوشیده نیست سرخپوشان حتی وقتی برنده میدان بودند نیز برابر این تیم روز دشواری را پشت سر گذاشتند.

آلومینیوم طی هفته‌های گذشته ثباتی در نتیجه‌گیری نداشته، به طوری که از پنج بازی اخیر دو باخت، دو تساوی و تنها یک برد کسب کرده است. با وجود این دست‌کم‌گرفتن شاگردان پیروز قربانی می‌تواند سرخپوشان را در اراک به دردسر بیندازد، خصوصاً که پرسپولیس در بازی با نفت نشان داد هنوز هم بیشتر تمرکزش روی استفاده از اشتباهات حریف است تا پیاده کردن یک تاکتیک مشخص جهت گلزنی و کسب نتیجه. برنامه‌ای که پیاده‌سازی آن مقابل آلومینیومی که همواره حریفی سرسخت و پرتلاش بوده مقابل پرسپولیس اصلاً کار آسان و قابل اعتمادی نیست. در واقع پرسپولیس اگر قصد حفظ جایگاه خود و ادامه حضورش در جمع مدعیان را دارد باید با تفکری جز استفاده از اشتباهات فردی حریف برابر آلومینیوم راهی میدان شود، به‌خصوص که پیروز قربانی بعد از صعود به رده ششم جدول به واسطه کسب تک امتیاز بازی با نساجی، انگیزه زیادی دارد برای ارتقای جایگاه شاگردانش. مربی جوانی که خوب می‌داند مهاجمان پرسپولیس در تبدیل کردن مالکیت به موقعیت و موقعیت به نتیجه (گل) مشکل زیادی دارند و به ضدحملات دل می‌بندند.

اما کافی است اندکی هافبک‌های این تیم در میانه میدان درگیر شوند تا بتوان از فضای خالی بین دفاع و خط میانی برای رسیدن به دروازه پیام نیازمند استفاده کرد. دروازه‌بانی که می‌تواند از دروازه تیمش محافظت کند، اما اگر روز خوب مدافعان پرسپولیس باشد و بعد از جلو کشیدن به موقع به عقب برگردند تا نیازمند مقابل مهاجمان حریفی که در ۱۳ بازی اخیر ۱۲ گل به ثمر رسانده، تنها نماند. البته اگر عصر جمعه یکی از آن روز‌های خوب علیپور باشد، آن‌وقت پیروز قربانی است که باید نگران باز شدن قفل دروازه تیمش در این دیدار خانگی باشد، خصوصاً که پای علیپور، مهاجم ریزنقش سرخپوشان از هفته گذشته بار دیگر به گلزنی باز شده و این یک فرصت طلایی برای اوست که بتواند نقشی پررنگ در حفظ جایگاه سرخپوشان و بازگشت آنها به صدر داشته باشد، حتی اگر این صدرنشینی همانند هفته گذشته مقطعی باشد.