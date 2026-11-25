جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه در تلاش برای توجیه هزینه ده‌ها میلیارد دلاری دولت ترامپ در تجاوز به ایران با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: ایران همچون کشتی‌ای در حال غرق شدن است! آن‌ها حتی یک قطره نفت برای فروش از نفتکش‌هایی که هم اکنون در دریا هستند، در اختیار ندارد.

به گزارش مهر، وزیر خزانه‌داری آمریکا که به ویژه پس از شکست مفتضحانه در انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور می‌کوشد اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران را موفق جلوه داده و به این وسیله افزایش قیمت‌های در آمریکا را توجیه کند، ادعا کرد: از زمانی که در ماه اوت عملیات «طرد اقتصادی» را آغاز کردیم، ایران نتوانسته است نفتکشی را بارگیری کند.

این در حالیست که عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی پیشتر در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود: وزیر خزانه‌داری آمریکا هنوز باید همان جوجه‌ای را که گفتم آخر پاییز بشمارد؛ اول آن را بشمارد بعد برود راجع به زمستان صحبت کند. زود است. الحمدلله شرایط خوب است. ما در همین مدت نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار تأمین ارز کردیم. کالا‌های اساسی هم همین‌طور که قول دادیم؛ دارو و کالا‌های اساسی را تأمین می‌کنیم. ان‌شاءالله مشکلی نیست و تمام سعی‌مان این است که مشکلی پیش نیاید.