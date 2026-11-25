جوان آنلاین: به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، دکتر اکبر مرادی در خصوص آخرین وضعیت امیرحسین حسین‌زاده اظهار کرد: پس از پایان دیدار مقابل الوصل امارات، به اطلاع هواداران رساندیم که حسین‌زاده درد قابل‌توجهی از ناحیه زانو نداشت. با این حال، به محض بازگشت به ایران در روز گذشته، علی‌رغم خستگی شدید ناشی از سفر طولانی، روند بررسی‌های پزشکی و تشخیص دقیق وضعیت این بازیکن ارزشمند را پیگیری کردیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با وجود نبود درد قابل‌توجه، برای احتیاط و با رویکرد محافظه‌کارانه، از زانوی حسین‌زاده MRI گرفته شد. بررسی‌های اولیه نشان داد آسیب حادی وجود ندارد و این موضوع تا حدودی موجب اطمینان خاطر ما شد؛ با این حال، برای اعلام نظر قطعی نیاز به بررسی‌های تکمیلی داشتیم. به همین دلیل، ایشان امروز به تهران سفر کرد و به پزشک خود، دکتر رازی، از پزشکان حاذق و مطرح کشور مراجعه کرد. پس از معاینه دقیق، ایشان نیز تأیید کردند که مشکلی در زانوی حسین‌زاده وجود ندارد و این بازیکن پس از طی روند ریکاوری، با نظر کادرفنی به تمرینات تیم بازخواهد گشت.

مرادی با اشاره به تأثیر سفر‌های طولانی و شرایط مسابقات لیگ نخبگان آسیا بر وضعیت جسمانی بازیکنان، خاطرنشان کرد: سفر‌های طولانی‌مدت و خستگی شدید ناشی از این سفرها، بازیکنان را مستعد آسیب‌دیدگی می‌کند. هرچند کادر پزشکی و بدنسازی تیم تمام تلاش خود را برای محافظت از بازیکنان و پیشگیری از آسیب‌ها به کار می‌گیرند، اما مسافت زیاد، تغییرات آب‌وهوایی، تغییر ارتفاع و محدودیت زمانی برای سازگاری فیزیکی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند احتمال بروز آسیب‌دیدگی را افزایش دهند.

پزشک تیم تراکتور در خصوص وضعیت پارسا جعفری نیز گفت: از همان لحظه‌ای که پارسا جعفری در جریان دیدار مقابل الوصل امارات دچار بی‌هوشی شد، روند بررسی وضعیت او آغاز شد و همچنان با وی در ارتباط هستیم. این بازیکن در حال استراحت است، وضعیت خوبی دارد و با نظر کادرفنی به تیم اضافه خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت بررسی‌های دقیق پزشکی پیش از اعلام جزئیات وضعیت مصدومیت بازیکنان به افکار عمومی، اظهار داشت: صرفاً با یک تصویربرداری یا انجام یک تست پزشکی نمی‌توان درباره میزان دقیق آسیب‌دیدگی و مدت‌زمان بازگشت بازیکن اظهارنظر قطعی کرد. برای رسیدن به تشخیص دقیق، مجموعه‌ای از بررسی‌های بالینی و پاراکلینیکی باید انجام شود و نظر پزشک متخصص ملاک قرار گیرد تا بتوانیم اطلاعات صحیح، دقیق و قابل اتکایی در اختیار افکار عمومی و هواداران قرار دهیم.