دو عالم کویتی و بحرینی در قم ضمن تشریح وضعیت روحانیت شیعه، به بیان محدودیت‌های مذهبی در کویت و فشار‌ها و برخورد‌های حکومت آل‌خلیفه با علمای بحرین پرداختند.

جوان آنلاین: آیت‌الله شیخ حسین المعتوق، از علمای کویت، روز چهارشنبه همایش حمایت از علمای بحرین و کویت در ساختمان ستاد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با اشاره به سابقه تاریخی حضور علمای شیعه در این کشور اظهار کرد: روحانیت شیعه حدود ۳۰۰ سال در کویت سابقه حضور و فعالیت دارد و در طول این دوران، علاوه بر ایفای مسوولیت‌های دینی، در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز نقشی موثر بر عهده داشته است، این سابقه تاریخی نشان می‌دهد که علمای شیعه بخشی از هویت و ساختار اجتماعی کویت هستند و نمی‌توان نقش آنان را در تاریخ این کشور نادیده گرفت.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در سال‌های اخیر علیه فعالیت‌های مذهبی، از جمله برگزاری مراسم عزاداری و شعائر حسینی، بر ضرورت صیانت از آزادی‌های دینی تاکید کرد و نسبت به پیامد‌های برخورد با نهاد‌ها و فعالیت‌های مذهبی هشدار داد.

این عالم کویتی همچنین با اشاره به وضعیت زندانیان و فشار‌هایی که بر آنان وارد می‌شود، ضرورت توجه به حقوق آنان و دفاع از جایگاه عالمان دینی را مورد تاکید قرار داد.

محدودیت‌ها و فشار‌ها علیه علمای بحرین

در ادامه این همایش، آیت‌الله عبدالله الدقاق، از علمای بحرین، نیز با شرح محدودیت‌ها و فشار‌های اعمال‌شده از سوی حکومت آل‌خلیفه علیه روحانیت شیعه گفت: مردم بحرین مردمی شریف، مقاوم و برخوردار از روحیه عزت‌طلبی هستند، اما حکومت آل‌خلیفه با مجموعه‌ای از اقدامات، فشار‌های سنگینی را بر علمای دینی تحمیل کرده است.

وی با اشاره به سلب تابعیت ۶۹ نفر از علمای شیعه بحرین اظهار کرد: دامنه این اقدام تنها به خود علما محدود نمانده و در مواردی پدران، فرزندان و حتی نوه‌های آنان را نیز دربر گرفته است، از جمله این افراد آیت‌الله ابراهیم انصاری است که از علمای شناخته‌شده بحرین به شمار می‌رود و خانواده وی نیز با سلب تابعیت و اخراج از کشور مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اعضای خانواده‌اش اکنون در ایرلند، مشهد و بحرین پراکنده هستند.

الدقاق با بیان اینکه شماری از علمای بحرین با بازداشت و احکام سنگین قضایی روبه‌رو شده‌اند، افزود: در میان بازداشت‌شدگان، پنج تن از علمایی حضور دارند که در سطح درس خارج فعالیت می‌کردند، همچنین حکومت بحرین برای ۱۱ نفر از علمایی که خارج از این کشور به سر می‌برند، اتهام‌هایی مطرح کرده است که از شناخته شده‌ترین آنان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم است.

وی با اشاره به احکام صادرشده علیه علمای بحرین تصریح کرد: برای برخی مجازات ۱۵ سال حبس و برای بسیاری دیگر نیز حبس ابد در نظر گرفته شده‌است.

الدقاق با اشاره به دیدار خود با یکی از علمای بحرین در نجف پس از جنگ تحمیلی دوم خاطرنشان کرد: در آن دیدار این پرسش مطرح شد که آیا حمله‌های جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌ها و مواضع حکومت بحرین تاثیرگذار بوده است یا خیر؛ اما پس از مشاهده موج بازداشت علما و صدور احکام سنگین علیه آنان، روشن شد که این اقدام‌ها ضربه‌ای جدی به حکومت آل‌خلیفه وارد کرده است.

این عالم بحرینی با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی علما گفت: بسیاری از علمایی که از نحوه بازداشت، بازرسی و بازجویی خود شکایت داشته‌اند، با اتهام‌هایی تقریبا یکسان مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۸۵ درصد از متن اتهام‌ها و کیفرخواست‌های صادرشده علیه آنان مشابه یکدیگر است.

وی همچنین با اشاره به شکایت ۵۵ نفر از علما درباره روند تحقیق‌ها و محاکمه یادآور شد: برخی از آنان اعلام کرده‌اند که وکلایشان در جلسه‌های رسیدگی حاضر نشده‌اند و این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا وکلای آنان برای حضور در دادگاه احضار نشده‌اند.

این عالم بحرینی هشدار داد: ادامه بازداشت علما و صدور احکام سنگین علیه آنان می‌تواند پیامد‌های خطرناکی برای جامعه بحرین داشته باشد و به تضعیف و ازهم‌گسیختگی ساختار اجتماعی این کشور منجر شود.

وی با درخواست از حکومت بحرین برای پایان دادن به صدور چنین احکامی و تغییر رویکرد خود در قبال علمای دینی، از سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه عرب و نهاد‌های حقوق بشری خواست در برابر احکام ناعادلانه و اقدام‌های صورت‌گرفته علیه علمای بحرین موضع‌گیری کنند و برای آزادی علمای بازداشت شده و دیگر زندانیان در بند زندان‌های آل‌خلیفه تلاش کنند.