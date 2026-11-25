عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با متهم کردن عربستان به هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌ها و امکانات غیرنظامی این کشور، هشدار داد که این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سبأ، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که حملات عربستان به اهداف نظامی محدود نیست و تأسیسات غیرنظامی، زیرساخت‌ها و امکاناتی را هدف قرار می‌دهد که با زندگی و معیشت شهروندان ارتباط مستقیم دارند.

الفرح در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) تاکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی، نشان‌دهنده خصومت عربستان با مردم یمن است.

وی افزود که عربستان پس از ناکامی نظامی، تلاش می‌کند با تخریب امکانات باقی‌مانده و افزایش فشار بر مردم، آنها را به تسلیم وادار کند.

این مقام انصارالله همچنین گفت که در نتیجه گرسنگی و بیماری ناشی از جنگ، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار یمنی جان خود را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد که مردم یمن با وجود تشدید حملات، همچنان بر حفظ استقلال، حاکمیت و کرامت خود پافشاری می‌کنند.

الفرح در ادامه با متهم کردن عربستان به پیگیری اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در یمن، گفت که افزایش حملات، اراده مردم این کشور را تضعیف نخواهد کرد.

وی در ادامه هشدار داد که عربستان بهای جنایت و حمله عمدی به زیرساخت‌ها و امکانات غیرنظامی یمن خواهد پرداخت و این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ ارتش یمن به این اقدامات قاطع و سخت خواهد بود.

این اظهارات درحالی بیان شده است که طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شده و درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.

هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامد‌های اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.