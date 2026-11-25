معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد دولت این کشور در ماه دسامبر (آذر و دی) درباره اقدامات بعدی برای تنظیم صادرات بنزین براساس وضعیت بازار داخلی و توازن عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری خواهد کرد.

جوان آنلاین: از تاس، الکساندر نوواک در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار سوخت روسیه گفت: کمبود سوخت در این کشور از طریق واردات از کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها جبران می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی وضعیت بازار داخلی سوخت روسیه را به دلیل تعمیرات شماری از پالایشگاه‌های نفت، متشنج توصیف کرد و افزود: کمبود‌ها از طریق واردات جبران می‌شود و در حال حاضر وضعیت عادی است.

معاون نخست‌وزیر روسیه تأکید کرد دولت این کشور تمام تلاش خود را برای تأمین سوخت بازار داخلی، از جمله از طریق واردات از کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها انجام می‌دهد.

نوواک درباره احتمال تمدید مجوز واردات بنزین پس از سال ۲۰۲۶ نیز گفت: تصمیم در این زمینه به وضعیت ظرفیت پالایش و تأمین نیاز‌های بازار داخلی بستگی دارد و دولت در صورت لزوم تصمیمات مقتضی را به‌سرعت اتخاذ خواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد وزارت انرژی روسیه پیشنهاد‌هایی برای تمدید ممنوعیت صادرات نفت سفید ارائه کرده است و مدت اجرای محدودیت‌ها بر اساس توازن عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

معاون نخست‌وزیر روسیه در پایان گفت: دولت در ماه دسامبر درباره اقدامات بعدی در زمینه تنظیم صادرات بنزین، با توجه به توازن پیش‌بینی‌شده بازار، تصمیم خواهد گرفت.

روسیه در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از کمبود سوخت در بازار داخلی و کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌هایی بر صادرات بنزین اعمال کرده است. تعمیرات پالایشگاه‌ها و اختلال در ظرفیت تولید و عرضه سوخت، از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت بازار داخلی این کشور به شمار می‌روند و کرملین برای جبران کمبود‌ها از واردات سوخت نیز استفاده می‌کند.