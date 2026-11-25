صدراعظم آلمان با اعتراف به کمبود پول برای رسیدگی به همه امور در کشور، از مردم خواست برای روز‌های سخت اقتصادی آماده شوند.

جوان آنلاین: به نقل از نشریه دی سایت، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در سخنانی در پارلمان این کشور تلاش کرد مردم را برای دوران سخت اقتصادی آماده کند.

به گزارش تسنیم، وی در جریان بحث عمومی در مجلس فدرال با تاکید بر مذاکرات دشوار پیش رو درباره بودجه گفت: ما دیگر برای همه چیز پول نداریم.

صدراعظم آلمان در عین حال از طرح بزرگترین بودجه در تاریخ جمهوری فدرال به عنوان اقدامی قابل توجیه دفاع کرد و خواستار درک ایجاد بحث برانگیز آن شد.

وی مردم را برای کاهش هزینه‌های دولتی در آینده آماده کرده و گفت: همه ما اینجا باید از برخی ایده‌های مورد علاقه خود دست بکشیم.

صدراعظم آلمان تاکید کرد که درآمد مالیاتی دیگر برای تأمین همه چیز‌هایی که مدت‌هاست به آنها عادت کرده‌ایم، کافی نخواهد بود.

وی درباره در پیش نگرفتن سیاست‌های ریاضتی هشدار داده و گفت: در غیر این صورت، نسل‌های آینده فرزندان و نوه‌ها دیگر منابعی نخواهند داشت که بتوانند آزادانه از آنها استفاده کنند. ما وظیفه و مسئولیت داریم که با هم از این امر جلوگیری کنیم. کشور باید این محدودیت‌ها را تشخیص دهد و تصمیم بگیرد که «می‌خواهیم چه باشد و چه داشته باشد.

مرتس از شهروندان خواست که در توزیع بودجه، خود را «جامعه‌ای از خیرخواهان» بدانند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ فرمول ساده‌ای وجود ندارد وهیچ ماشین حسابی وجود ندارد که بتواند عدالت مطلق را برای ما محاسبه کند.

در این میان تینو چروپالا، رهبر گروه پارلمانی حزب افراطی جایگزینی برای آلمان بودجه پیشنهادی مرتس را عیاشی محض در بدهی خواند و وی را به شکست سیاسی متهم کرده و خطاب به وی گفت: پس از اولین و آخرین دوره صدراعظمی‌تان، نام شما به عنوان عامل ورشکستگی آلمان در تاریخ ثبت خواهد شد.

چروپالا از سایر فراکسیون‌های پارلمانی خواست تا به شکایت احتمالی قانون اساسی علیه بودجه در دادگاه قانون اساسی فدرال بپیوندند.

وی پیش از این اعلام کرده بود که در صورت تشکیل اولین دولت ایالتی توسط حزب افراطی آلمان در زاکسن-آنهالت، چنین شکایتی نیز ثبت خواهد شد.

رهبر گروه پارلمانی حزب افراطی بار دیگر از کمک‌های آلمان به اوکراین انتقاد کرد و آن را با وضعیت آلمان مقایسه کرد.

وی با اشاره به نظرسنجی اخیر که چند روز پیش منتشر شد و نشان داد که حمایت نظامی از کشور اوکراین دیگر از حمایت اکثریت آلمانی‌ها برخوردار نیست، از مرتس پرسید: «شما در واقع صدراعظم چه کسی هستید؟»

مرتس با این همه از تداوم حمایت‌ها از اوکراین حمایت کرده و نسبت به تهدید روسیه هشدار داد. او مدعی شد که خود آلمان از چنین حمایتی بهره‌مند خواهد شد.