جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای کشتار جدید ارتش اشغالگر در نوار غزه را محکوم کرد و خواستار مداخله فوری کشور‌های حامی و ضامن توافق آتش‌بس برای توقف نقض سازمان یافته این توافق شد.

در بیانیه حماس آمده است: ارتش تروریست و جنایتکار رژیم اشغالگر با بمباران یک واحد مسکونی در اردوگاه الشاطئ در غرب شهر غزه در ساعات اولیه بامداد امروز، کشتار جدیدی مرتکب شد که به شهادت محمد ابوالعوف، مدیر دستگاه امنیت داخلی شمال نوار غزه، همسر و سه فرزندش منجر شد؛ جنایتی وحشیانه که در امتداد جنگ نسل‌کشی و تجاوزات مستمر علیه ملت ما در نوار غزه طی بیش از سه سال گذشته صورت گرفته است.

این جنبش بیان کرد: تداوم عملیات ترور نیرو‌های دستگاه‌های امنیتی و پلیس مدنی نوار غزه از سوی کابینه فاشیست رژیم اشغالگر که آخرین مورد آن ترور بزدلانه شهید ابوالعوف و خانواده‌اش بود، بیانگر اصرار بر نقض قوانین بین‌المللی و بشردوستانه، پیشبرد طرح‌های نسل‌کشی، تلاش برای ضربه زدن به ساختار امنیتی، گسترش هرج و مرج و ناامنی و نابودی تمامی مظاهر زندگی در نوار غزه، به رغم امضای توافق آتش‌بس با حمایت بین‌المللی است.

حماس تاکید کرد که توقف این جنایات مستمر علیه غیرنظامیان بی‌گناه و مقابله با طرح‌های کابینه جنایتکار جنگی نتانیاهو علیه ملت فلسطین، مسئولیتی اساسی است که بر عهده کشور‌های عربی و اسلامی، جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی و در راس آنها شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد.

این جنبش در پایان بار دیگر از کشور‌های حامی و ضامن توافق آتش‌بس در غزه خواست فوراً مداخله کرده و به مسئولیت‌های خود در قبال این موارد نقض سازمان یافته و خطرناک توافق آتش‌بس عمل کنند.