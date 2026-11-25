منابع خبری از پیشنهاد لهستان به ناتو برای تقابل با موشک‌ها و پهپاد‌های روسیه خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ، لهستان پیشنهاد کرده است که متحدانش در ناتو، امکان سرنگونی مستقیم موشک‌ها و پهپاد‌های روسی در حریم هوایی اوکراین را بررسی کنند؛ به‌طوری که نیازی نباشد منتظر بمانند تا این پرتابه‌ها به مرز‌های کشور‌های عضو ناتو نزدیک شوند.

به گزارش تسنیم، طرح پیشنهادی لهستان به نیرو‌های ناتو اجازه می‌دهد تا موشک‌ها و پهپاد‌های مورد استفاده ارتش روسیه علیه اوکراین را، مستقیماً بر فراز خاک اوکراین منهدم کنند.



یکی از اهداف اصلی این اقدام، حفاظت از حریم هوایی کشور‌های همسایه که عضو ناتو هستند، عنوان شده است.

گفته می‌شود این طرح در نشست سفرای کشور‌های عضو ناتو در بروکسل مورد بحث قرار گرفته است؛ با این حال، هنوز تصمیم نهایی در این خصوص در داخل ائتلاف اتخاذ نشده است.



روسیه تاکنون واکنشی در این زمینه نشان نداده است.