جوان آنلاین: به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با پیشنهاد تعرفه‌های جدید علیه ۱۴ شریک تجاری، تنش‌های تجاری جهانی را تشدید کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مانع ادامه سیاست‌های او نشده است.

به گزارش مهر، این تعرفه‌ها با هدف مقابله با آنچه واشنگتن «مازاد ساختاری ظرفیت صنعتی» می‌خواند، پیشنهاد شده و بالاترین نرخ، ۲۰ درصد، برای چین در نظر گرفته شده است. آمریکا پکن را به عرضه گسترده کالا‌های ارزان از فولاد تا خودرو‌های برقی و محصولات خورشیدی در بازار‌های جهانی متهم می‌کند.

چین ضمن مخالفت با جنگ تجاری، ادعای مازاد ظرفیت تولید را رد کرده و آن را موضوعی کاذب و بهانه‌ای برای دستکاری سیاسی دانسته است.

تعرفه‌های پیشنهادی شامل بنگلادش، کامبوج، اتحادیه اروپا، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، سوئیس، تایوان، تایلند و ویتنام نیز می‌شود؛ مکزیک و نروژ فعلاً از این تعرفه‌ها مستثنی هستند.

تعرفه‌های جدید از سقف تعیین‌شده در توافق‌های تجاری آمریکا فراتر نمی‌رود و با برخی تعرفه‌های قبلی نیز تجمیع نخواهد شد. با این حال، این تعرفه‌ها به عوارض حدود ۲۵ درصدی کالا‌های چینی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ اعمال شده بود، اضافه می‌شود.

همچنین حدود ۳۰ میلیارد دلار از واردات چین که کاهش تعرفه‌های آن در دست بررسی است، از عوارض جدید مستثنی خواهد بود. اجرای تعرفه‌ها پس از طی روند اطلاع‌رسانی عمومی و بررسی نظرات، ممکن است تا ژانویه به تأخیر بیفتد.