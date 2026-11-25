جوان آنلاین: سرهنگ احسان بردیا اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره کتک کاری دو دانش توسط فردی با هویت معلوم در یکی از مناطق تابع شهرستان دزفول موضوع دستگیری فرد ضارب در دستور کار پلیس قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی شهیون پس ار بررسی موضوع واقدامات پلیسی محل اختفاء فرد ضارب را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در ادامه بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیس علت و انگیزه خود را از این اقدام، کتک کاری فرزندانش توسط هم مدرسه‌ای هایشان بیان کرد.

سرهنگ بردیا در خاتمه گفت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.