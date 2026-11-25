جوان آنلاین: حمید رضا خورشیدی روز چهارشنبه به خبرنگار گفت: بر اساس آخرین پیش بینی‌ها در ۴۸ ساعت آینده شاهد کاهش دما بین سه تا پنج درجه سانتیگراد خواهیم بود و همچنین وزش باد نسبتا شدید هم پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز شاهد بارش برف و باران خواهیم بود و از کوهنوردان، کشاورزان و همچنین عشایر درخواست داریم بدلیل وزش باد و همچنین بارش‌های برف و باران در ارتفاعات اطراق نکنند و همچنین مردم نیز مراقب سقوط اجسام بدلیل وزش باد باشند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: وزش باد همچنین بارش برف و باران در ارتفاعات از اواخر روز پنج شنبه تا شامگاه جمعه خواهد بود که البته این وضعیت در ساعات عصر و شامگاهی بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: آسمان تهران روز پنج شنبه صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود همچنین در روز جمعه نیز آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد ملایم و به تدریج غبار رقیق با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.