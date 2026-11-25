وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای تقویت امنیت غذایی پیش از آغاز جنگ گفت: با وجود محدودیت‌های دریایی، تجاری و شرایط جنگی، ذخایر کالا‌های اساسی کشور در سطحی قرار دارد که حتی از دوران صلح نیز بیشتر است.

جوان آنلاین: غلامرضا نوری قزلجه روز چهارشنبه در آیین بزرگداشت زنده‌یاد دکتر مرتضی اسماعیلی در شهرستان دماوند اظهار کرد: چند ماه پیش از آغاز جنگ، رهنمود‌هایی درباره ضرورت تقویت حوزه کالا‌های اساسی و امنیت غذایی و انجام کار مضاعف و دوبرابری در این بخش مطرح شد که وزارت جهاد کشاورزی نیز پس از آن، تأمین و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی را با جدیت و ظرفیت بیشتری دنبال کرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با وجود محدودیت‌های دریایی، تجاری و شرایط جنگی، ذخایر کالا‌های اساسی کشور در سطحی قرار دارد که حتی از دوران صلح نیز بیشتر است و این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌ریزی و اقدام به‌موقع در حوزه امنیت غذایی تا چه اندازه در مدیریت شرایط بحرانی مؤثر است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تداوم فعالیت زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی در جریان جنگ بیان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با اعمال فشار و ایجاد محدودیت در مسیر تامین کالا‌های اساسی، کشور با بحران غذایی مواجه می‌شود و حتی پیش‌بینی کرده بودند پس از حدود ۲۰ روز از آغاز جنگ، کمبود مواد غذایی مشکلات جدی ایجاد کند؛ اما برخلاف این پیش‌بینی‌ها، در هیچ مقطعی کشور با کمبود عمومی مواد غذایی مواجه نشد و کالا‌های مورد نیاز مردم در دسترس بود.

نوری قزلجه ادامه داد: در شرایطی که در برخی کشور‌ها شاهد خالی شدن فروشگاه‌ها و بروز رفتار‌های غیرمتعارف اجتماعی بودیم، زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی در ایران به فعالیت خود ادامه داد و نیاز‌های عمومی مردم تامین شد.

وابستگی محدود کشور به واردات گوشت مرغ برطرف شده

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی کشور گفت: در حوزه تولید نیز اتفاقات مهمی رخ داده و وابستگی محدود کشور به واردات گوشت مرغ برطرف شده است؛ به‌گونه‌ای که ایران در سال جاری به جمع کشور‌های صادرکننده این محصول پیوسته است.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: با وجود جنگ، محاصره و تحریم، صادرات محصولات غذایی و کشاورزی کشور تا ماه گذشته از سه میلیارد دلار فراتر رفت؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت‌های تولیدی و زیرساخت‌های ایجادشده در بخش کشاورزی و امنیت غذایی است.

فشار‌های خارجی و محدودیت‌های تجاری بی اثر نیست

نوری قزلجه تاکید کرد که فشار‌های خارجی و محدودیت‌های تجاری بدون اثر نیست و افزود: محدودیت در مسیر‌های تجاری و حمل‌ونقل موجب افزایش هزینه تامین برخی کالا‌ها و رشد قیمت‌ها شده و مردم نیز آثار این شرایط را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند؛ با این حال، زنجیره تأمین کشور با اتکا به ظرفیت‌های داخلی به فعالیت خود ادامه داده است.

وی با بیان اینکه دستاورد‌های امروز بخش کشاورزی حاصل تلاش چندین نسل از دانشمندان، محققان، کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان است، خاطرنشان کرد: در سال‌هایی که جمعیت کشور کمتر از ۴۰ میلیون نفر بود، ایران برای تامین برخی محصولات پروتئینی و لبنی به واردات وابستگی داشت، اما امروز با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، در بسیاری از این محصولات به خودکفایی رسیده و در برخی بخش‌ها به جمع کشور‌های صادرکننده پیوسته است.

در پرورش گاو شیری و فناوری‌های آن پس از آمریکا رتبه دوم جهانیم

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به جایگاه ایران در برخی حوزه‌های فناوری کشاورزی گفت: کشور در زمینه پرورش گاو شیری و فناوری‌های مرتبط، بر اساس ارزیابی‌های ارائه‌شده، پس از ایالات متحده آمریکا در رتبه دوم جهان قرار دارد و امیدواریم با تلاش محققان و دامداران این جایگاه ارتقا یابد.

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتقای جایگاه ایران در حوزه زیست‌فناوری اظهار کرد: ایران در این حوزه از رتبه دوازدهم به رتبه پنجم جهان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند فعلی، طی دو سال آینده به رتبه سوم دست یابد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌ها و اجرای به‌موقع برنامه‌ها برای پیشرفت کشور گفت: این دستاورد‌ها یک‌شبه به دست نیامده، بلکه نتیجه تلاش مستمر دانشمندان و محققانی است که در حوزه‌های مختلف برای توسعه کشور فعالیت کرده‌اند و امروز مسوولیت نسل جدید برای ادامه این مسیر سنگین‌تر است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تجلیل از خدمات علمی زنده‌یاد دکتر مرتضی اسماعیلی، این استاد فقید را از چهره‌های برجسته حوزه کشاورزی، گیاه‌پزشکی و حشره‌شناسی دانست و گفت: آثار و مقالات علمی ارزشمندی از ایشان به یادگار مانده که همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آیین بزرگداشت زنده‌یاد دکتر مرتضی اسماعیلی، استاد برجسته کشاورزی و از پیشگامان علم گیاه‌پزشکی ایران، با عنوان «باغبان دانایی» و با حضور دکتر غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، دکتر معتمدیان، استاندار تهران و جمعی از مسوولان کشوری و استانی، استادان دانشگاه، پژوهشگران، خانواده، دوستان و شاگردان این چهره علمی در شهرستان دماوند برگزار شد.

این آیین با هدف بازخوانی اندیشه‌ها، تلاش‌های علمی و میراث ارزشمند این استاد فقید و پاسداشت نقش ماندگار وی در توسعه علوم کشاورزی و گیاه‌پزشکی کشور برگزار شد.

زنده‌یاد دکتر مرتضی اسماعیلی از مشاهیر علمی شهرستان دماوند و از اهالی محله چالکا بود که در سال ۱۳۱۰ در خانواده‌ای کشاورز دیده به جهان گشود. وی از دوران کودکی در کنار پدر با فعالیت‌های کشاورزی و زراعت آشنا شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دماوند و تهران، وارد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران شد.

این استاد فقید پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، با بهره‌مندی از بورسیه تحصیلی به ایالات متحده آمریکا رفت و موفق به دریافت دکترای حشره‌شناسی با موضوع بیواکولوژی زنبور و فوق‌دکترای ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه کانزاس و همچنین دکترای مدیریت آفات از دانشگاه برکلی شد.

نزدیک به پنج دهه تدریس علوم کشاورزی در دانشگاه تهران، حضور فعال در کنگره‌ها و همایش‌های معتبر علمی، انتشار مقالات پژوهشی متعدد و دستیابی به مرتبه استادتمامی، بخشی از کارنامه علمی این استاد برجسته به‌شمار می‌رود.

دریافت جایزه جشنواره بین‌المللی خوارزمی از رئیس‌جمهور وقت به‌دلیل ابتکارات ارزشمند در حوزه کشاورزی، مشارکت در بیش از ۲۲ طرح جامع تحقیقاتی و همکاری مؤثر با وزارت جهاد سازندگی نیز از دیگر دستاورد‌های علمی و اجرایی زنده‌یاد دکتر اسماعیلی است.

در این مراسم، علاوه بر وزیر جهاد کشاورزی و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، دکتر سیدمحمود طباطبایی، چهره ماندگار پزشکی کشور و دکتر ولی‌الله مظفریان، استاد برجسته گیاه‌شناسی کشور نیز حضور داشتند.

همچنین دکتر آزمایش‌فرد، همسر زنده‌یاد اسماعیلی، به همراه جمعی از اعضای خانواده، همکاران، دوستان و شاگردان وی در این آیین حضور یافتند و یاد و نام این چهره ماندگار علمی را گرامی داشتند.