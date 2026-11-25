رئیس‌جمهور بلاروس در سخنانی اعلام کرد: بدون شرق یعنی بدون روسیه، هیچ ساختار و امنیتی در اروپا ممکن نیست.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس‌جمهور بلاروس در سخنانی اعلام کرد: بدون روسیه، هیچ‌گونه معماری امنیتی در اروپا نمی‌تواند وجود داشته باشد.

رئیس‌جمهور بلاروس گفت: هرگز نباید چنین اندیشید. بدون شرق یعنی بدون روسیه، هیچ ساختار و امنیتی در اروپا ممکن نیست.

امنیتی اروپا بدون روسیه، هیچ‌گونه معماری امنیتی در اروپا نمی‌تواند وجود داشته باشد: اروپایی‌ها نباید بر این فرض عمل کنند که هیچ موضوعی برای گفت‌و‌گو با روسیه وجود ندارد. تحت هیچ شرایطی نباید بر پایه چنین فرضی [که هیچ‌چیز برای گفت‌و‌گو با روسیه وجود ندارد]پیش رفت. این دیدگاه من است.