جوان آنلاین: مسعود پزشکیان عصر چهارشنبه در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: باید ابتدا بدانیم ایران، مشهد و استان خودمان را چگونه می‌خواهیم بسازیم و چه چیزی قرار است در این سرزمین شکل بگیرد. نمی‌توان در هر نقطه، بدون برنامه و هماهنگی، پروژه‌ای اجرا کرد و در نهایت مجموعه‌ای از طرح‌های ناهمگون و ناهماهنگ به وجود آورد.

رئیس جمهور گفت: باید بر اساس امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم، بهترین، برترین و کارآمدترین چیزی را که می‌توانیم بسازیم، شناسایی کنیم. نخست باید نقشه راه و مقصد توسعه را مشخص کنیم و بعد برای رسیدن به آن برنامه داشته باشیم.

وی افزود: باید اختیار را واگذار کنیم، مسئولیت را به افراد بدهیم و در نهایت پاسخگویی داشته باشیم. مسئول باید بداند برای چه کاری اقدام می‌کند و هدفی که دنبال می‌کنیم، رسیدن به بهترین نتیجه ممکن است.

پزشکیان بیان کرد: ایران تهران نیست؛ ایران، ایران است. در هر نقطه از این سرزمین افرادی وجود دارند که می‌توانند کارآفرینی کنند، طرح و ایده ارائه دهند و حتی بهتر از کسانی که در نقاط دیگر کشور فعالیت می‌کنند، کار را پیش ببرند.