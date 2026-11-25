جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال نامزدی او برای انتخابات ریاست‌جمهوری آتی آمریکا از حزب دموکرات شدت یافته است، در گفت‌وگویی ضمن دفاع از اتحاد آمریکا و رژیم صهیونیستی، از عملکرد جو بایدن و دونالد ترامپ برای مهار نکردن بنیامین نتانیاهو در جنگ غزه انتقاد کرد. او همچنین به مقامات دولت ترامپ تاخت و خواستار برکناری پیت هگست شد.

‌جوان آنلاین: جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا و گزینه احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ۲۰۲۸ در گفت‌وگویی از اتحاد آمریکا و رژیم صهیونیستی در گفت‌وگویی از اتحاد آمریکا و رژیم صهیونیستی دفاع کرد و در عین حال گفت که باید در قبال اقدامات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم در غزه، پاسخگویی وجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا، او معتقد است که نه جو بایدن، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا و نه ترامپ، رئیس‌جمهوری فعلی، در طی جنگ غزه گام‌های کافی برای مهار نتانیاهو برنداشتند.

شاپیرو در گفت‌و‌گو با روزنامه وال استریت ژورنال بیان کرد: «نتانیاهو یک رهبر شکست‌خورده است. او اسرائیل را به مسیری خطرناک، تاریک و منزوی کشانده است.»

شاپیرو در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در برابر جمهوری‌خواهان که در آن کنترل اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفتند، توجه زیادی را به‌عنوان گزینه احتمالی ریاست‌جمهوری جلب کرده است.

شاپیرو در این رقابت‌های انتخاباتی در پنسیلوانیا که یک ایالت کلیدی میدان نبرد است و در سال ۲۰۲۴ به ترامپ روی آورد، با اختلاف ۲۲ واحد درصد در انتخابات پیروز شد. او گفت که خود و خانواده‌اش هنوز درباره آینده سیاسی‌اش تصمیمی نگرفته‌اند، اما اظهار نظر‌های اخیر او درباره سیاست خارجی به گمانه‌زنی‌ها درباره ورود او به سیاست ریاست‌جمهوری دامن می‌زند.

شاپیرو همچنین در این گفت‌و‌گو به دو نامزد احتمالی جمهوری‌خواه در سال ۲۰۲۸-جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه-کنایه زد و گفت که هر دوی آنها «بوی گند دونالد ترامپ را می‌دهند. واقعا خلاص شدن از شر آنها سخت است.»

شاپیرو همچنین گفت که ترامپ باید به جنگ علیه ایران پایان دهد و پیت هگست، وزیر جنگ، را برکنار کند.

او درباره آغاز جنگ غیرقانونی و انتخابی دونالد ترامپ علیه ایران بر خلاف وعده انتخاباتی او مبنی بر جلوگیری از وقوع جنگ‌های خارجی گفت: «ترامپ تصمیم گرفت تنها پیش برود. به مردم آمریکا توضیح نداد که چرا این کار را می‌کند و به‌وضوح، او و هگست و ونس هیچ ایده‌ای ندارند که چگونه (از این جنگ) خارج شوند.»

شاپیرو همچنین مذاکرات دولت ترامپ با روسیه را «مایه شرمساری» برای آمریکا خواند و گفت که واشنگتن باید در پی اتهامات علیه چین مبنی بر جاسوسی از انویدیا صادرات تراشه به چین را محدود کند.

نامزد‌های احتمالی دموکرات تا حد زیادی در زمینه امور ایران و روسیه توافق دارند، اما آنها پس از آن که حمایت بایدن از رژیم صهیونیستی در انتخابات ۲۰۲۴ حزب دموکرات را دچار شکاف کرد، با فشار تازه‌ای از سوی جناح ترقی‌خواه حزب برای بازنگری یا حتی کنار گذاشتن کامل همکاری نزدیک امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی روبه‌رو هستند.

فرماندار حزب دموکرات که یهودی است، از راهکار «دو دولتی» حمایت می‌کند، در این گفت‌و‌گو مدعی شد که رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان‌الاقصی توسط جنبش حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که پس از آن جنگ غزه آغاز شد، حق دفاع از خود را داشت، اما شیوه‌ای که این رژیم پاسخ خود را اجرا کرد، هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را در منطقه تضعیف کرد.

شاپیرو درباره ارائه کمک‌های نظامی و تسلیحات آمریکایی به رژیم صهیونیستی گفت: «اسرائیل باید مانند دیگر متحدان ما توانایی خرید سلاح‌های تدافعی را داشته باشد؛ سلاح‌هایی که با راهنمایی بسیار روشن درباره چگونگی و زمان استفاده از آنها همراه باشند.».

این دیدگاه در حالی مطرح شده است که در ژوئیه، بیش از ۱۰۰ دموکرات مجلس نمایندگان به اصلاحیه‌ای رای دادند که به دنبال قطع کمک‌های مالی نظامی به رژیم صهیونیستی بود.

شاپیرو گفت: «من فکر نمی‌کنم که نه رئیس‌جمهور فعلی و نه رئیس‌جمهور بایدن از اهرم ایالات متحده آمریکا به‌طور موثر استفاده کرده باشند تا اطمینان حاصل کنند که سلاح‌ها به شیوه‌هایی استفاده می‌شوند که با ارزش‌های آمریکایی سازگار است.»

شاپیرو که ایالتش یکی از بزرگ‌ترین جوامع «دیاسپورای» اوکراینی- آمریکایی را در خود جای داده است، همچنین گفت که آمریکا باید حمایت خود از اوکراین را به‌سرعت افزایش دهد و در عین حال، اعتماد متحدان خارجی را بازسازی کند. او گفت: «اطلاعات را به اشتراک بگذارید. تسلیحات را به اشتراک بگذارید و به مذاکره برای پایان این جنگ کمک کنید، به گونه‌ای که آنچه روسیه می‌خواهد را به آن ندهد.»

ترامپ جریان فروش نظامی آمریکا به اوکراین را از طریق متحدان اروپایی حفظ کرده و همکاری اطلاعاتی آمریکا با کی‌یف را ادامه داده است، اما او همچنین از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، انتقاد کرده و گفته است زمان آن فرا رسیده در اوکراین انتخابات برگزار شود تا رئیس‌جمهوری انتخاب شود که بتواند با مسکو به توافق برسد. همچنین توافق اخیر او با روسیه برای خریداری سوخت دیزل این کشور مورد انتقاد کی‌یف و متحدان اروپایی آن واقع شد.