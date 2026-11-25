معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: بزرگترین چالش امروز کشور و ناشی از بی‌تدبیری‌های گذشته، مصرف انرژی است که می‌تواند تبدیل به بزرگترین فرصت شود.

جوان آنلاین: اسماعیل سقاب اصفهانی روز چهارشنبه در همایش معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور در وزارت کشور، افزود: چالش بزرگ کشور در مصرف انرژی که براثر سال‌ها بی‌تدبیری ایجاد شده است، باید به تدریج و با راهکار‌های محلی برطرف شود.

به گزارش ایرنا، وی، انرژی را بزرگترین دارایی کشور دانست و ادامه داد: این دارایی تبدیل به توکن شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

معاون رئیس جمهور، کاهش مصرف را دارای چهار اهرم دانست که شامل تکنولوژی، مقررات گذاری، فرهنگ‌سازی و انگیزه‌های اقتصادی رفتاری است.

سقاب اصفهانی خاطرنشان کرد: انگیزه دادن به افراد برای کاهش مصرف و تغییر رفتار نیاز به مولفه اقتصادی دارد که می‌توان از طریق کاهش مصرف محقق کرد.

وی با تاکید براینکه در گذشته در حوزه مصرف انرژی بسیار اشتباه کردیم، گفت: برای حل آن باید به تدریج اقدام کرد.

رئیس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی به گواهی صرفه جویی اشاره کرد که این گواهی به سرمایه گذاران و افرادی تعلق خواهد گرفت که تعهد به کاهش مصرف داشته و انجام دهند.

سقاب اصفهانی گفت: سرمایه گذاران می‌توانند این گواهی‌ها را هرجا نیاز است بفروشند و هزینه‌های خود را جبران کنند.

وی به تلاش شرکت توانیر برای تعویض لامپ‌های معابر تهران اشاره کرد که میزان صرفه جویی ایجاد شده به سرمایه گذاران داده خواهد شد.

رئیس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی گفت: با مدیریت درست و بهینه مصرف انرژی این چالش بزرگ امروز کشور بزرگترین فرصت تاریخی خواهد شد.