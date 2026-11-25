جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه تأیید کرد: روسیه با زلنسکی مذاکره نمی‌کند.

به گزارش مهر، دستیار رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: مسکو تماس‌هایی با نمایندگان کشور‌های اروپایی دارد. مسکو با نمایندگان اروپا درباره مواضعی که مایلند با آن در مذاکرات شرکت کنند، گفت‌و‌گو می‌کند. موضوع پیوستن احتمالی اروپایی‌ها به مذاکرات در تماس‌ها با نمایندگان اروپا مطرح نمی‌شود.

این در حالیست که دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه پیشتر گفت که مسکو در حفظ ارتباطات کاری با اتحادیه اروپا صبور خواهد بود.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره ادامه ارتباط با اتحادیه اروپا از طریق کانال‌های مختلف، به شبکه تلویزیونی «وستی» گفت: ما در حفظ ارتباطات کاری خود صبور خواهیم بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ۱۹ نوامبر اعلام کرده بود مسکو از طریق مجاری دیپلماتیک پیشنهادی برای روشن شدن مواضع کشور‌های اروپایی درباره تأمین امنیت منطقه‌ای ارسال کرده است و پس از دریافت پاسخ‌ها، درباره شکل ادامه گفت‌و‌گو‌ها تصمیم خواهد گرفت.