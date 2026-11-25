جوان آنلاین: مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که در ابتدای فصل با الوصل قرارداد بست، شمار گل‌های رسمی فوتبالش را به ۲۸۶ گل رساند و در بین بازیکنان فعال فعلی فوتبال جهان در رده ۵۶ قرار دارد.

اکنون نگاهی به برترین بازیکنان آسیایی فعلی فوتبال جهان می‌اندازیم که در زمره برترین گلزنان جهان قرار دارند. حضور کازویوشی میورای ۵۹ ساله و بدر الموتاوای کویتی ۴۱ ساله در بین گلزنان برتر به چشم می‌خورد.

برترین گلزن آسیایی فعلی فوتبال، علی اشفق بازیکن اهل مالدیو است که ۴۹۸ گل رسمی به ثمر رسانده و هنوز بازنشست نشده است.

۱۰ گلزن برتر فعلی آسیایی در حال حاضر:

۱- علی اشفق (مالدیو) ۴۹۸ گل (۴۱ ساله)

۲- عمر السومه (سوریه) ۳۸۳ گل (۳۷ ساله)

۳- بدر الموتاوا (کویت) ۳۸۰ گل (۴۱ ساله)

۴ - علی مبخوت (امارات) ۳۵۴ گل (۳۶ ساله)

۵- سباستین سوریا (قطر) ۳۲۶ گل (۴۳ ساله)

۶- سونیل چتری (هند) ۳۰۶ گل (۴۲ ساله)

۷- سون هیونگ مین (کره‌جنوبی) ۳۰۲ گل (۳۴ ساله)

۸- تیراسیل دانگدا (تایلند) ۳۰۰ گل (۳۸ ساله)

۹- وو لی (چین) ۲۹۸ گل (۳۵ ساله)

۱۰- کازیوشی میورا (ژاپن) ۲۹۱ گل (۵۹ ساله)

۱۱- مهدی طارمی (ایران) ۲۸۶ گل (۳۴ ساله)

۱۰ گلزن برتر فعلی فوتبال جهان

۱- کریستیانو رونالدو ۹۸۷ گل (۴۱ ساله)

۲- لیونل مسی ۹۳۷ گل (۳۹ ساله)

۳- رابرت لواندوفسکی ۷۳۲ گل (۳۸ ساله)

۴- لوئیس سوارس ۶۱۷ گل (۳۹ ساله)

۵- هری کین ۵۴۵ گل (۳۳ ساله)

۶- کریم بنزما ۵۲۴ گل (۳۸ ساله)

۷- علی اشفق ۴۹۸ گل (۴۱ ساله)

۸- ادینسون کاوانی ۴۶۵ گل (۳۹ ساله)

۹- هالک ۴۶۳ گل (۴۰ ساله)

۱۰- ادین ژکو ۴۶۳ گل (۴۰ ساله)

الوصل که در رده پنجم جدول رده‌بندی لیگ امارات قرار دارد در دیدار بعدی باید شنبه ۷ آذر به مصاف الظفره برود و در ادامه با الوحده دیدار خواهد داشت و باید دید مهدی طارمی بعد از هفت گلی که در این فصل برای الوصل زده، آمار خودش را به کجا خواهد رساند.