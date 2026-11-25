جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با حسن‌البلقیه، سلطان برونئی در کرملین، از وی برای همکاری دو کشور در زمینه تقویت توان دفاعی و امنیت، از جمله امنیت دریایی قدردانی کرد.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: حجم مبادلات تجاری روسیه و برونئی در سال ۲۰۲۶ از یک میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. سلطان برونئی نیز مذاکرات با پوتین را زمینه ساز همکاری ثمربخش‌تر میان دو کشور خواند.

ولادیمیر پوتین سپس ادامه داد: روسیه آماده انتقال دانش فنی و فناوری‌های حوزه انرژی به برونئی و کمک به افزایش بهره‌وری میادین نفت و گاز این کشور است. روسیه و برونئی در حوزه امنیت همکاری مؤثری دارند و کشتی‌های نیروی دریایی روسیه وارد بنادر برونئی می‌شوند. صادرات محصولات پتروشیمی روسیه به برونئی چشم‌انداز خوبی دارد.