معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، از افتتاح همزمان ۹۵ مرکز مشاوره خانواده مهر در کشور خبر داد و گفت: این مراکز با هدف ارائه خدمات تخصصی روان‌شناختی، پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت خود را آغاز کردند.

جوان آنلاین: محمدصادق طحان، معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، در حاشیه آیین افتتاح مراکز مشاوره خانواده مهر اظهار کرد: همزمان با هفته بسیج، صبح چهارشنبه چهارم آذرماه، ۹۵ مرکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور به‌صورت همزمان و با میزبانی استان خوزستان و از طریق ارتباط وبیناری افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: از مجموع مراکز افتتاح‌شده، ۱۸ مرکز سهم استان خوزستان است که در نقاط مختلف این استان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ظرفیت شبکه مراکز مشاوره خانواده مهر گفت:باافتتاح این مراکز در مجموع این شبکه با ۴۶۹شعبه در سراسر کشور و بهره‌گیری از ظرفیت بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ روان‌شناس و مشاور، در هشت ماه نخست سال جاری بیش از ۳۳ هزار پرونده مشاوره‌ای را رسیدگی کرده است.

طحان برگزاری بیش از ۳۵۰۰ جلسه کارگاه آموزشی با محوریت مهارت‌های زندگی، پیشگیری از طلاق و اعتیاد، همسرداری، فرزندپروری و آموزش‌های پیش از ازدواج را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد و افزود: همچنین بیش از ۱۶ هزار نفر از اعضای شبکه در مدرسه تخصصی کنشگری محله‌محور مشارکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: برگزاری ۳۵ نشست علمی و تخصصی برای ارتقای دانش و توانمندی حرفه‌ای مشاوران و روان‌شناسان و اجرای برنامه‌های تخصصی در حوزه سلامت روان و تحکیم خانواده از دیگر فعالیت‌های این مراکز بوده است.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اقدامات حمایتی این شبکه در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره خانواده مهر با استفاده از ظرفیت روان‌شناسان و مشاوران جهادی، بیش از هشت هزار خدمت مشاوره فردی به شهروندان ارائه کرده و بیش از ۳۱ هزار تماس مشاوره تلفنی نیز در راستای حمایت روانی از مردم ثبت کرده‌اند.

طحان در پایان، توسعه دسترسی خانواده‌ها به خدمات تخصصی مشاوره، کاهش تعارضات خانوادگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه را از اهداف فعالیت مراکز مشاوره خانواده مهر عنوان کرد.

وی ادامه داد: برگزاری ۳۵ نشست علمی و تخصصی برای ارتقای دانش و توانمندی حرفه‌ای مشاوران و روان‌شناسان و اجرای برنامه‌های تخصصی در حوزه سلامت روان و تحکیم خانواده از دیگر فعالیت‌های این مراکز بوده است.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اقدامات حمایتی این شبکه در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره خانواده مهر با استفاده از ظرفیت روان‌شناسان و مشاوران جهادی، بیش از هشت هزار خدمت مشاوره فردی به شهروندان ارائه کرده و بیش از ۳۱ هزار تماس مشاوره تلفنی نیز در راستای حمایت روانی از مردم ثبت کرده‌اند.

طحان در پایان، توسعه دسترسی خانواده‌ها به خدمات تخصصی مشاوره، کاهش تعارضات خانوادگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه را از اهداف فعالیت مراکز مشاوره خانواده مهر عنوان کرد.