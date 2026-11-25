جوان آنلاین: به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو در حفظ ارتباطات کاری با اتحادیه اروپا صبور خواهد بود.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره ادامه ارتباط با اتحادیه اروپا از طریق کانال‌های مختلف، به شبکه تلویزیونی «وستی» گفت: ما در حفظ ارتباطات کاری خود صبور خواهیم بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ۱۹ نوامبر اعلام کرده بود مسکو از طریق مجاری دیپلماتیک پیشنهادی برای روشن شدن مواضع کشور‌های اروپایی درباره تأمین امنیت منطقه‌ای ارسال کرده است و پس از دریافت پاسخ‌ها، درباره شکل ادامه گفت‌و‌گو‌ها تصمیم خواهد گرفت.

پسکوف نیز ۲۳ نوامبر گفته بود روسیه قصد دارد با اروپایی‌ها وارد گفت‌و‌گو شود تا مشخص کند آنها تا چه اندازه برای مشارکت در روند صلح به جای ادامه جنگ آمادگی دارند.