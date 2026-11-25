سردار محبی نسبت به خسارات وارده شده به سنتکام طی روز‌های اخیر واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خسارات وارده به تجهیزات آمریکایی طی روز‌های اخیر واکنش نشان داد.

به گزارش تسنیم، سردار محبی در این پست نوشت: «هی سنتکام! امروز چند پهپاد و شناور از دست دادی؟»

از ابتدای جنگ رمضان تا کنون ۵۸ فروند پهپاد MQ-۹ و ۲۰ فروند پهپاد MQ-۱ آمریکایی توسط پدافند نیرو‌های مسلح ایران منهدم شده‌اند و تعدای از شناور‌های بدون سرنشین آنها به دست رزمندگان ایرانی افتاده است. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از سایر پهپاد‌های آمریکایی نیز بدست نیرو‌های مسلح ایران منهدم شده است.