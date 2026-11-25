رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی کارت گردشگری با شبکه بانکی همکاری می‌کند، گفت: اگر در زمینه تأمین مالی یا نقدینگی اجرای طرح مسائلی وجود داشته باشد، برای حل آنها همکاری خواهیم کرد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی عصر چهارشنبه در آیین رونمایی از کارت گردشگری که با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن قدردانی از همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شبکه بانکی برای به‌سرانجام‌رسیدن این طرح اظهار داشت: کشور ظرفیت‌های فراوانی برای جذب گردشگر دارد؛ از جمله گردشگری سلامت و آثار تاریخی از این رو فراهم‌کردن امکان پرداخت و تسهیل نقل‌وانتقال پول می‌تواند به استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها کمک کند.

به گزارش ایرنا، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: توسعه روابط با کشور‌های همسایه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای اهمیت دارد و امید است با فراهم‌شدن شرایط مناسب، شمار گردشگران ورودی به کشور افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی این طرح با شبکه بانکی همکاری می‌کند، افزود: اگر در زمینه تأمین مالی یا نقدینگی اجرای طرح مسائلی وجود داشته باشد، برای حل آنها همکاری خواهیم کرد و هدف این است که موانع پیش‌روی خدمت‌رسانی به گردشگران برطرف شود.

همتی همچنین گفت: گردشگری به عوامل متعددی برای توسعه نیاز دارد و تسهیل پرداخت یکی از این عوامل است. رقابت شبکه بانکی در ارائه خدمات و طراحی راهکار‌های جدید می‌تواند به گسترش این خدمت کمک کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان از کارکنان حوزه نظام‌های پرداخت و تنظیم‌گری و نیز شبکه بانکی برای همکاری در اجرای طرح قدردانی کرد.

هشت بانک کارت گردشگری صادر می‌کنند

در این مراسم که مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور داشتند، ویژگی‌ها و نحوه استفاده از کارت گردشگری تشریح شد که در راستای تسهیل خدمات پرداخت برای گردشگران خارجی به‌ویژه گردشگران درمانی و زائران طراحی شده است.

در حال حاضر هشت بانک شامل بانک‌های ملت، سینا، رفاه کارگران، ملی ایران، قرض الحسنه مهر ایران، دی، شهر و صادرات ایران این خدمت را ارائه می‌کنند.

گفتنی است، این خدمت در اجرای بند پ ماده (۲۹) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و نیز در راستای تسهیل خدمات پرداخت برای گردشگران خارجی به‌ویژه گردشگران درمانی و زائران اجرایی شده است. بر این اساس، تمام بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و دستگاه‌های خوددریافت/خودپرداخت و کیوسک نسبت به فروش کارت گردشگری با نرخ توافقی به گردشگران و زوار اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، کارت گردشگری نه تنها امکان شارژ مجدد دارد بلکه در هر مرحله شارژ می‌توان آن را تا معادل ریالی ۵ هزار یورو شارژ کرد. گردشگر خارجی پس از طی فرایند احراز هویت، امکان فعال‌سازی کارت بانکی را از طریق درگاه‌های غیرحضوری و مسیر‌های طراحی‌شده توسط بانک صادرکننده خواهد داشت و می‌تواند از ظرفیت این کارت در بیش از ۱۰ میلیون نقطه پذیرندگی در سراسر کشور و تمامی درگاه‌های اینترنتی استفاده کند.