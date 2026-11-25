سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: بندر جده و تمامی بنادر دشمن سعودی در صورت بمباران بندر الحدیده، اهداف نیرو‌های مسلح خواهند بود.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، نیرو‌های مسلح بار دیگر تأکید کردند که در صورت عملی شدن تهدیدات دشمن مبنی بر بمباران بندر الحدیده، بندر جده و تمامی بنادر دشمن سعودی در سواحل دریای سرخ، هدف حملات آنها قرار خواهند گرفت.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: به کارکنان، کارگران و افرادی که در نزدیکی این بنادر حضور دارند هشدار می‌دهیم که فوراً این مناطق را تخلیه کرده و از آنها فاصله بگیرند. همچنین از تمامی شرکت‌های کشتیرانی می‌خواهیم کشتی‌های خود را فوراً از این بنادر خارج کنند.