جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس به دست بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، تا دوران رهبری امام شهید انقلاب اسلامی و امروز، که با زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به مسیر حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود ادامه می‌دهد، همواره با توطئه‌ها، تهدید‌ها و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. دشمنان خارجی و هم‌پیمانان داخلی آنان، در مقاطع مختلف، تلاش کرده‌اند این نظام اسلامی برخاسته از اراده و خواست ملت ایران را تضعیف کنند یا از میان بردارند. با این حال، انقلاب اسلامی توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های درونی و پشتوانه مردمی خود، مسیر استمرار و پیشرفت را حفظ کند. بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین عوامل این پایداری، شکل‌گیری و حضور گسترده بسیج مردمی در عرصه‌های مختلف کشور بوده است.

بسیج، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های مشارکت و سازمان‌یافتگی مردمی، در طول سال‌های گذشته در سراسر ایران، از مساجد و محلات تا سازمان‌ها، مراکز آموزشی، دانشگاهی و صنعتی، حضور داشته و در دفاع از استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و ارزش‌های ملی و اسلامی نقش‌آفرینی کرده است. این نهاد مردمی، متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات هر دوره، تغییر و تحول یافته و ظرفیت‌های خود را با شرایط جدید هماهنگ کرده است. از دفاع مقدس و مقابله با تهدید‌های امنیتی گرفته تا مشارکت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، سازندگی، محرومیت‌زدایی وخدمات عمومی بسیج همواره یکی از سرمایه‌های مهم کشور برای عبور از بحران‌ها و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی بوده است.

اکنون، با ورود کشور به مرحله‌ای جدید از حیات انقلاب اسلامی و شکل‌گیری اقتضائات متفاوت در عرصه داخلی و بین‌المللی، پرسش اساسی این است که بسیج چگونه باید خود را بازآرایی و متناسب با شرایط پیش رو بازتعریف کند تا همچون گذشته، نهادی مؤثر، پیشرو و مورد اتکای مردم و مسئولان باقی بماند؟ به بیان دیگر، بسیج در دوره سوم انقلاب اسلامی، چه مأموریت‌ها، ساختار‌ها و ظرفیت‌هایی را باید در اولویت قرار دهد تا بتواند پاسخ‌گوی نیاز‌های جامعه و الزامات حکمرانی در جهان متحول امروز باشد؟

واقعیت آن است که جهان با شتابی بی‌سابقه در حال دگرگونی است. تحولات علمی و فناورانه، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، رباتیک، زیست‌فناوری و فناوری‌های ارتباطی، نه‌تنها شیوه زندگی انسان‌ها، بلکه الگو‌های مدیریت، تصمیم‌گیری و سازمان‌دهی جوامع را نیز دستخوش تغییر کرده است. شکل‌گیری الگو‌های جدید تعامل انسان و ماشین، نفوذ هوش مصنوعی در مراکز فکری، پژوهشی و تصمیم‌ساز و افزایش نقش فناوری در مدیریت عمومی، از جمله تحولاتی است که آینده جوامع را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در کنار این تحولات، تغییرات اقلیمی، بحران کمبود آب و غذا، تشدید رقابت بر سر منابع حیاتی و احتمال شکل‌گیری موج‌های گسترده مهاجرت، از دیگر چالش‌هایی است که امنیت و ثبات جوامع را در دهه‌های آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و رسانه‌ای، نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به افکار عمومی، معماری ادراک و جهت‌دهی به رفتار‌های اجتماعی پیدا کرده است. در چنین شرایطی، قدرت جوامع صرفاً با مؤلفه‌های نظامی و اقتصادی سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی، توان علمی و فناورانه، قدرت شناختی، انسجام ملی و ظرفیت سازمان‌دهی مشارکت مردمی نیز در تعیین جایگاه کشور‌ها نقشی اساسی دارد.

از این منظر، بسیج نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر تجربه‌ها و الگو‌های گذشته، پاسخ‌گوی نیاز‌های آینده باشد. حفظ هویت و آرمان‌های بنیادین بسیج، در کنار تحول در شیوه‌های فعالیت، بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین، شناخت دقیق تحولات اجتماعی و توجه به نیاز‌های نسل جدید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بسیج آینده باید بتواند ضمن حفظ پیوند عمیق خود با مردم، به نهادی توانمند در شناسایی مسائل جامعه، بسیج ظرفیت‌های تخصصی و مردمی و مشارکت مؤثر در حل مسائل کشور تبدیل شود.

دوره سوم انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بسیجی دانا، دانش‌محور، نوآور، مسئله‌شناس و برخوردار از قدرت سازگاری با تحولات است؛ بسیجی که در کنار مأموریت‌های دفاعی و امنیتی، در عرصه‌های علم و فناوری، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، رسانه، حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز نقش‌آفرین باشد.

بر این اساس، بازآرایی بسیج را باید نه صرفاً یک ضرورت تشکیلاتی، بلکه ضرورتی راهبردی برای پاسخ‌گویی به اقتضائات دوره جدید انقلاب اسلامی دانست. بسیج زمانی می‌تواند همچنان سرمایه‌ای راهبردی برای کشور باقی بماند که ضمن پاسداشت هویت و تجارب ارزشمند گذشته، آینده‌نگرانه عمل کند، ظرفیت‌های پراکنده مردمی و نخبگانی را به یکدیگر پیوند دهد و از یک نیروی صرفاً متناسب با مأموریت‌های گذشته، به شبکه‌ای گسترده، هوشمند و توانمند برای حل مسائل امروز و ساختن آینده ایران تبدیل شود.

ان‌شاءالله