جوان آنلاین: روز بسیج مستضعفین، فرصتی است برای بازخوانی مفهومی که فراتر از یک عنوان یا مناسبت تقویمی با نوعی نگاه به زندگی اجتماعی و مسئولیت انسان در برابر دیگران گره خورده است. اگر بخواهیم روحیه بسیجی را در زندگی روزمره جست‌و‌جو کنیم، شاید پیش از هرجای دیگری باید به خانه و خانواده سر بزنیم؛ جایی که نخستین تجربه‌های همدلی، گذشت، همکاری و مسئولیت‌پذیری شکل می‌گیرد. کودکی که در محیط خانواده یاد می‌گیرد در کار‌های خانه مشارکت کند، هنگام خستگی یکی از اعضای خانواده به کمک او برود و منافع جمع را در کنار خواسته‌های شخصی خود ببیند، در حقیقت نخستین قدم‌ها را برای زندگی اجتماعی مسئولانه برمی‌دارد.

تربیت فرزند مسئولیت‌پذیر، بیشتر از آنکه به توصیه‌های مستقیم و آموزش‌های کلامی وابسته باشد از رفتار روزمره والدین تأثیر می‌پذیرد. کودکی که می‌بیند پدرومادر در شرایط دشوار کنار یکدیگر می‌ایستند، برای حل مشکلات خانوادگی همکاری می‌کنند و در برابر نیاز‌های دیگران بی‌تفاوت نیستند، مفهوم همیاری را نه در قالب یک درس اخلاقی، بلکه به‌عنوان بخشی طبیعی از زندگی می‌آموزد. در چنین خانواده‌ای، فداکاری به معنای نادیده گرفتن همیشگی خواسته‌های فردی نیست، بلکه اعضای خانواده یاد می‌گیرند در موقعیت‌های مختلف، گاهی از خواسته خود بگذرند تا آرامش و منفعت جمع حفظ شود. همین تجربه‌های ساده، مانند کمک به خواهر و برادر، مشارکت در خرید خانه، رسیدگی به پدربزرگ و مادربزرگ یا همراهی با یکی از اعضای خانواده در روز‌های بیماری، می‌تواند زمینه شکل‌گیری روحیه ایثار و مسئولیت اجتماعی را فراهم کند.

نکته مهم این است که نباید از کودکان انتظار داشت مفاهیمی مانند ایثار و فداکاری را به شکلی بزرگسالانه درک کنند. برای یک کودک، تقسیم کردن اسباب‌بازی با خواهر یا برادر، کمک به جمع کردن وسایل خانه یا همراهی با والدین برای تهیه بسته‌ای از مواد غذایی برای یک خانواده نیازمند، می‌تواند تمرینی ساده، اما اثرگذار باشد. حتی بازی‌های گروهی که در آنها موفقیت به همکاری همه اعضا وابسته است، فرصت مناسبی برای آموزش همدلی و کار جمعی به شمار می‌روند. در واقع، اگر قرار است روحیه بسیجی به‌عنوان فرهنگی مبتنی بر خدمت، همیاری و مسئولیت‌پذیری در جامعه استمرار پیدا کند، باید از همین تجربه‌های کوچک خانوادگی آغاز شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های خانواده‌های امروز، تربیت فرزند در شرایطی است که بخش قابل توجهی از جهان ذهنی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی شکل می‌گیرد. نسل جدید برخلاف نسل‌های گذشته، تنها از طریق خانواده، مدرسه و محیط اطراف خود با جهان ارتباط برقرار نمی‌کند. شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و رسانه‌های دیجیتال، هر روز الگو‌های تازه‌ای از زندگی، موفقیت، زیبایی و روابط انسانی را پیش روی او قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، انتقال ارزش‌هایی مانند ایثار، مقاومت، فداکاری و مسئولیت اجتماعی نیز نمی‌تواند صرفاً با تکرار توصیه‌های قدیمی و بیان خاطرات گذشته انجام شود. نوجوان امروز نیاز دارد معنای این مفاهیم را در زندگی واقعی خود پیدا کند و ارتباط آنها را با دغدغه‌ها و مسائل روزمره‌اش بفهمد.

برای مثال، وقتی از مقاومت صحبت می‌کنیم، می‌توانیم آن را به توانایی ایستادگی در برابر شکست، تلاش برای رسیدن به هدف و تسلیم‌نشدن در برابر مشکلات تحصیلی و شخصی پیوند بزنیم. وقتی از ایثار سخن می‌گوییم، می‌توانیم به مسئولیت‌پذیری در برابر دوستان، کمک به همکلاسی نیازمند یا حمایت از فردی که در فضای مجازی مورد تمسخر قرار گرفته است، اشاره کنیم. این شیوه از آموزش، ارزش‌ها را از حالت مفاهیم انتزاعی خارج می‌کند و به رفتار‌های قابل لمس تبدیل می‌سازد. در چنین فضایی، هویت اجتماعی نوجوان نیز به‌تدریج بر پایه تجربه‌های واقعی شکل می‌گیرد؛ هویتی که به او کمک می‌کند در مواجهه با جریان‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای، قدرت تشخیص و انتخاب آگاهانه داشته باشد.

یکی دیگر از مسائل مهم در انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری، فاصله تجربه‌های نسل‌های مختلف است. بسیاری از پدران‌و‌مادران امروز، دوران دفاع‌مقدس را از نزدیک تجربه کرده‌اند یا روایت آن را از والدین خود شنیده‌اند؛ اما برای نسل Z و به‌ویژه نسل آلفا، آن دوران بیشتر بخشی از تاریخ معاصر است که در کتاب‌ها، فیلم‌ها و روایت‌های خانوادگی با آن مواجه می‌شوند. طبیعی است که صرف بیان خاطرات گذشته، به‌تنهایی نتواند ارتباط عاطفی و ذهنی عمیقی میان این نسل و ارزش‌های آن دوران ایجاد کند. برای ایجاد چنین پیوندی، باید از ظرفیت روایتگری، مستندسازی، تولید محتوای جذاب و گفت‌وگوی میان‌نسلی استفاده کرد. یکی از فرصت‌های ارزشمند در این زمینه، ارتباط مستقیم نوجوانان با پیشکسوتان دفاع‌مقدس و افرادی است که تجربه فعالیت‌های جهادی و اجتماعی دارند. شنیدن خاطرات از زبان کسانی که آن روز‌ها را زندگی کرده‌اند، می‌تواند تصویر ملموس‌تری از مفهوم فداکاری ارائه دهد. البته این ارتباط زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که صرفاً به مراسم رسمی و سخنرانی محدود نشود و فرصتی برای پرسش، گفت‌و‌گو و تعامل دوطرفه فراهم کند. در کنار آن، باید از ظرفیت‌های جدید رسانه‌ای نیز استفاده کرد. نوجوانی که ساعت‌ها با محتوای تصویری و دیجیتال ارتباط دارد، می‌تواند از طریق مستند‌های کوتاه، پادکست، روایت‌های تصویری و حتی بازی‌های آموزشی با مفاهیم تاریخی و اجتماعی آشنا شود. مهم این است که قالب انتقال پیام با نیاز و زبان مخاطب تناسب داشته باشد.

یکی از جلوه‌های مهم تفکر بسیجی، خدمت به دیگران و احساس مسئولیت در برابر جامعه است. با این حال، برای نهادینه شدن چنین فرهنگی نباید خدمت‌رسانی را صرفاً به یک تکلیف اخلاقی یا مذهبی تبدیل کرد. تجربه کمک کردن، زمانی در ذهن و شخصیت فرد ماندگار می‌شود که با احساس رضایت، تعلق و اثرگذاری همراه باشد. خانواده‌ها می‌توانند با تعریف فعالیت‌های مشترک، این تجربه را از دوران کودکی در فرزندان خود تقویت کنند. حضور خانوادگی در برنامه‌های کمک‌رسانی، تهیه بسته‌های حمایتی، مشارکت در فعالیت‌های محیط‌زیستی، کمک به سالمندان محله یا حتی رسیدگی به نیاز‌های یکی از همسایگان، نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که روحیه مسئولیت اجتماعی را به عنوان یکی از شاخص‌های فرهنگ بسیجی تقویت می‌کنند.