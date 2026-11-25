رئیس جمهور با بیان اینکه اکنون در این کشور، دیگر مدرسه‌ای به نام سنگی یا کانکسی وجود ندارد، گفت: این موضوع با مشارکت مردم شکل گرفت و هم‌اکنون دیگر در این مملکت مدرسه‌ای به نام سنگی یا کانکسی وجود ندارد و در حال حاضر بر روی بهبود و اصلاح کیفیت آموزش، تجهیز مدارس و اصلاح روش‌ها تمرکز کرده‌ایم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نگاه دولت نسبت به مناطق کم‌برخوردار گفت: آنچه در دولت برای ساخت مدارس با اتکا به مشارکت مردمی پیگیری کردیم، بر این اساس بود که تمامی مدارس واقع در مناطق محروم – اعم از مدارس سنگی، کانکسی یا دارای فضاهای نامناسب – جمع‌آوری و نوسازی شوند.

این موضوع با مشارکت مردم شکل گرفت و هم‌اکنون دیگر در این مملکت مدرسه‌ای به نام سنگی یا کانکسی وجود ندارد و در حال حاضر بر روی بهبود و اصلاح کیفیت آموزش، تجهیز مدارس و اصلاح روش‌ها تمرکز کرده‌ایم.

اولویت ما رسیدگی همه‌جانبه، هم از منظر فرهنگی و هم اقتصادی، به مناطق محروم است. برنامه‌های دیگری نیز در حوزه‌های اقتصادی داریم که انشالله پس از آغاز اجرا، درباره آن‌ها صحبت خواهیم کرد. زیرا دوست ندارم کاری را که هنوز شروع نکرده‌ام پیشاپیش اعلام کنم، اما قطعاً آن‌ها را اجرایی خواهیم کرد و تا جایی که فرصت داشته باشیم و از دستمان بربیاید، برای محرومیت‌زدایی از این مناطق تلاش خواهیم کرد.