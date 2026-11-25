کارکنان بخش دولتی و اتحادیه‌های کارگری یونان در اعتراض به دستمزدها، هزینه‌های زندگی و وضعیت خدمات عمومی اعتصاب کردند که موجب اختلال در حمل‌ونقل و پروازها شد.

جوان آنلاین: کارکنان بخش دولتی یونان و چند اتحادیه کارگری بخش خصوصی روز چهارشنبه در اعتصابی سراسری خواستار افزایش دستمزدها و بهبود خدمات عمومی شدند؛ اعتصابی که موجب توقف برخی مسیرهای کشتیرانی، خدمات مترو و لغو پروازها در فرودگاه‌های منطقه‌ای شد.

این اعتصاب به دعوت بزرگ‌ترین اتحادیه کارکنان بخش دولتی یونان برگزار شد و معترضان خواستار بازگرداندن پاداش‌های سالانه حذف‌شده در جریان بحران بدهی و معترض به افزایش هزینه‌های بهداشت و آموزش هستند.

معلمان، پزشکان و دیگر کارکنان دولت نیز قرار است در آتن و سایر شهرها تجمع کنند. این اعتراض سومین اعتصاب در هفته‌های اخیر است و هم‌زمان با موج اعتراضات جوانان در اروپا علیه افزایش هزینه مسکن، وضعیت نامناسب مدارس و کاهش سطح زندگی برگزار می‌شود.

اتحادیه کارگری یونان اعلام کرد خواستار افزایش قابل‌توجه دستمزدها برای جبران کاهش قدرت خرید است و با افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای ثابت و ضعف خدمات عمومی مقابله می‌کند.

با وجود بهبود اقتصادی یونان در سال‌های اخیر، بسیاری از خانوارها همچنان با افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، به‌ویژه قیمت مواد غذایی و انرژی، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دولت یونان نیز امسال ۲.۲ میلیارد یورو کمک و معافیت مالیاتی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان اختصاص داده و وعده افزایش متوسط حقوق به ۱.۸ هزار یورو تا سال ۲۰۳۰ را داده است.