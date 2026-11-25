جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با قدردانی از موضع بلاروس در حمایت از دستیابی به راه‌حلی پایدار برای بحران اوکراین بر مبنای رسیدگی به ریشه‌های آن، فعالیت‌های مخرب شورای اروپا را تهدیدی امنیتی برای کشورهای در حال توسعه دانست.

لاوروف تأکید کرد روسیه از موضع بلاروس در حمایت از دستیابی به توافقی پایدار برای حل بحران اوکراین که ریشه‌های اصلی این بحران را مورد توجه قرار دهد، قدردانی می‌کند.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین با انتقاد از فعالیت‌های شورای اروپا، این اقدامات را دارای پیامدهای امنیتی برای کشورهای در حال توسعه دانست.

روسیه بارها تأکید کرده است هرگونه راه‌حل برای بحران اوکراین باید به ریشه‌های اصلی این مناقشه، از جمله نگرانی‌های امنیتی مسکو توجه کند.

لاوروف در مواضع پیشین خود نیز تأکید کرده است که حل بحران اوکراین بدون رسیدگی به ریشه‌های آن امکان‌پذیر نیست و مسکو خواستار شکل‌گیری معماری امنیتی فراگیر در اوراسیا است.