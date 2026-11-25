وزیر خارجه ایتالیا حمله اوکراین به کشتی‌های روسیه در آب‌های لیبی را نقض حاکمیت این کشور دانست و درباره گسترش جنگ هشدار داد.

جوان آنلاین: آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد رم به اوکراین گفته است حمله به کشتی‌های روسیه در آب‌های لیبی اشتباه بوده و کی‌یف نباید جنگ را به مناطق جدید گسترش دهد.

تاجانی با تأکید بر اینکه ایتالیا پیش از این عملیات هیچ اطلاعی از قصد اوکراین نداشته است، گفت نقض حاکمیت لیبی اشتباه بود و حتی از حمله در محدوده آب‌های سرزمینی این کشور و داخل یک بندر نیز بی‌اطلاع بوده‌اند.

وی افزود در تماس تلفنی با آندری سیبیها، همتای اوکراینی خود نگرانی‌های رم را درباره این حمله مطرح کرده و بر تعهد ایتالیا به حفظ تمامیت ارضی لیبی تأکید کرده است.

حزب راست افراطی لیگ، از احزاب ائتلاف حاکم ایتالیا، نیز این حمله را غیرقابل‌قبول خوانده و درباره بی‌ثباتی در شمال آفریقا هشدار داده است.

تاجانی در عین حال تأکید کرد ایتالیا همچنان از حاکمیت اوکراین حمایت می‌کند و پشتیبانی از کی‌یف یک انتخاب راهبردی برای رم است؛ با این حال، این کشور تلاش خواهد کرد مانع گسترش درگیری‌ها شود.