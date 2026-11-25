جوان آنلاین: امیرحسین حسین‌زاده مهاجم تیم فوتبال تراکتور پس از مصدومیت در دیدار با الوصل، از پای خود MRI گرفته است.

باشگاه تراکتور، MRI او را در اختیار پزشک متخصص قرار داده تا نظر نهایی درباره نوع مصدومیتش اعلام شود.

طبق پیگیری‌ها، مصدومیت او از ناحیه رباط نیست و میزان دقیق آسیب‌دیدگی‌اش عصر امروز مشخص خواهد شد. سایر بازیکنان تراکتور مشکلی برای همراهی تیم ندارند.

پارسا جعفری دروازه‌بان تراکتور نیز مشکلی برای همراهی تیم ندارد و شرایطش مطلوب است. تمرینات تراکتور امروز تعطیل است و این تیم، از فردا تمرینات خود را برای دیدار روز یکشنبه مقابل ذوب‌آهن از سر خواهد گرفت.