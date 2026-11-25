اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد شدید در دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی استان و کاهش نسبی دما بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس هشدار داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد برای روزهای چهارشنبه (۴ آذرماه) و پنجشنبه (۵ آذرماه)، نسبت به وزش باد شدید، بارش پراکنده برف و باران در ارتفاعات و احتمال وقوع کولاک برف هشدار داد.

در این شرایط جوی احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع از جمله برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد همچنین در برخی ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده در دامنه‌ها و ارتفاعات، وزش سوزباد و گاهی رگبار برف و کولاک در ارتفاعات بالادست و قله‌ها دور از انتظار نیست.

در مناطق جنوبی و غربی استان نیز گاهی وزش باد نسبتاً شدید، در نوار مرزی غربی و جنوبی احتمال وزش باد شدید موقت وجود دارد. همچنین وزش باد بسیار شدید موقت در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، خطر رهاشدن و ریزش سنگ در مناطق کوهستانی و سقوط بهمن در نزدیکی قله‌ها و ارتفاعات بالادست پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، دمای هوای استان از روز پنجشنبه تا صبح شنبه (۵ تا ۷ آذر) به‌طور میانگین بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد همچنین افزایش نسبی مصرف حامل‌های انرژی و سوخت و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق پرتردد شهری از روز جمعه تا یکشنبه دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها و اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیماهای سبک، پرهیز از تردد و توقف کنار درختان و سازه های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحاً پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، نظارت بر سامانه‌های گرمایشی به‌ویژه در مناطق شمالی و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی هشدار داد.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

آسمان تهران پنج‌شنبه (۵ آذر) صاف همراه با وزش باد،گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طی جمعه ‌(۶ آذر) کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد ملایم و به‌تدریج غبار رقیق با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.