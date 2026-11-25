\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646:\u00a0\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u062a\u062f\u0641\u06cc\u0646 \u0631\u0636\u0627 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f1 \u0635\u0628\u062d \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f6 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0642\u0637\u0639\u0647 \u06f5\u06f1 \u0628\u0647\u0634\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u200e\u0634\u0648\u062f.\n\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0646\u06cc\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f7 \u0622\u0630\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f4 \u062a\u0627 \u06f1\u06f6 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0627\u0639\u0638\u0645 \u0642\u0644\u0647\u06a9 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06a9\u0644\u0627\u0647\u062f\u0648\u0632 (\u062f\u0648\u0644\u062a) \u0628\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.