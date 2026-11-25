سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج و چهل و هفتمین سالروز صدور فرمان تاریخی و راهبردی امام خمینی(ره) مبنی بر تاسیس ارتش ۲۰ میلیونی ،تأکید بر اینکه حضور مستمر مردمی در صحنه «سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و عاملی تعیین‌کننده در تغییر محاسبات دشمن» است، گفت: آنچه در ماه‌های اخیر رقم خورد، چیزی فراتر از یک واکنش اجتماعی بود؛ و همانگونه که رهبر عظیم‌الشأن شهید نوید داده بود، ما شاهد یک بعثت مردمی بودیم.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز، در ۲۶۹مین موج از اجتماعات شبانه مردم رباط کریم در حمایت از رزمندگان اسلام و خونخواهی امام شهید که با حضور امام جمعه و فرماندار و دیگر مسئولین این شهر برگزار شد؛ با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج و چهل و هفتمین سالروز صدور فرمان تاریخی و راهبردی امام خمینی(ره) مبنی بر تاسیس ارتش ۲۰ میلیونی ،تأکید بر اینکه حضور مستمر مردمی در صحنه «سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و عاملی تعیین‌کننده در تغییر محاسبات دشمن» است، گفت: آنچه در ماه‌های اخیر رقم خورد، چیزی فراتر از یک واکنش اجتماعی بود؛ و همانگونه که رهبر عظیم‌الشأن شهید نوید داده بود، ما شاهد یک بعثت مردمی بودیم.

به گزارش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، وی با اشاره به پیوند تجربه دفاع مقدس با شرایط امروز، بر ضرورت اهتمام ویژه جهادی و انقلابی به مطالبات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در حکم انتصاب ریاست جدید سازمان بسیج مستضعفین بویژه تحقق راهبرد «هر ایرانی، یک بسیجی» و «شبکه اطلاعات مردمی» به‌عنوان نقشه راه عبور از جنگ تحمیلی سوم و ارتقای ظرفیت‌ها و آمادگی‌ها برای رویارویی با تهدیدات و توطئه‌های آینده تأکید و ضمن تبیین دلايل ناکامی محاسبات دشمن تصریح کرد: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی جنگ‌های تحمیلی اخیر را با محاسبات غلط کلید زدند و تصور می‌کردند با فشار و عملیات روانی، مردم از آرمان‌ها فاصله می‌گیرند؛ اما نیروهای مسلح مقتدر در میدان و ملت ایران در خیابان، همه نقشه‌های آنان را نقش بر آب کردند. و این حضور در واقع «بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی» و نشانه «تسلیم‌ناپذیری ملت» ایران است.

مشاور فرمانده کل سپاه، مولفه های مندرج در حکم انتصاب رئیس سازمان بسیج مستضعفین را نه یک تغییر تشکیلاتی، بلکه بیانگر گذار راهبردی از «بسیج سازمانی» به «بسیج گفتمانی، ملی و مردم‌پایه» توصیف کرد و با برشماری چهار مطالبه کلیدی این حکم به عنوان نقشه راه امروز بسیج، افزود: مطالبه راهبردی «هر ایرانی، یک بسیجی»، بسیج را از یک سازمان چند میلیونی به یک هویت جمعی ده‌ها میلیونی بدل می‌کند که در آن هر شهروند، با تشخیص عقلانی مصلحت ملی، سرباز آبادانی و عزت کشور است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه تشکیل «شبکه اطلاعات مردمی» را خروج امنیت از انحصار نهادی سازمانی و گره خوردن آن به به دانش جمعی و همگانی؛ توصیف و تاکید کرد: با شکل‌گیری این شبکه در حقیقت هر شهروند بصیر، یک «سنسور هوشمند» و هر محله، یک «پایگاه پایش تهدید» برای صیانت از انقلاب و کیان کشور است.

وی «تعامل سازنده» و گسترش بسیج محلات با محوریت مسجد را ضامن ایجاد «مرکز فرماندهی امنیت و خدمت محلی» برای مقابله با تهدیدات دشمن و سازماندهی فیت‌ها و توانمندی‌های محلی برای پاسخ به نیازهای مردم در محله دانست و افزود: بی تردید «ترویج فرهنگ بسیجی» که جلوه‌هایی از آن را در اجتماعات پرشور شما مردم مبعوث شده در ۹ ماهه اخیر شاهده کرده‌ایم می‌تواند الگوی مقاومت مردمی ایران را به یک الگوی تمدنی برای مستضعفان جهان تبدیل کند.

سردار شریف در ادامه با تأکید بر اینکه «جنگ ترکیبی امروز مانند دوران دفاع مقدس نابرابر است»، تجربه هشت سال دفاع مقدس را نسخه عملیاتی امروز دانست و الگوی آن دوران را برای شرایط کنونی راهگشا قلمداد و گفت: همان‌گونه که در دفاع مقدس، مساجد مرکز سازماندهی مردمی بودند، امروز نیز باید مساجد به قرارگاه جهاد تبیین، خدمت و پایش تهدیدات محلی بدل شوند.همچنین شبکه اعتماد و هم‌افزایی بومی که هیچ نهاد متمرکزی جایگزین آن نیست، امروز در قالب گروه‌های جهادی محلات می توانداحیا و در میدان رفع بخشی از نیازهای جاری مردم نقش آفرین ظاهر شود.

وی پیوند جبهه و پشت جبهه را از دیگر الگوهای موثر و به ارمغان رسیده از دوران ۸ سال دفاع مقدس توصیف و الگوی خدمت صادقانه به مردم در قالب جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی، را همان بازتولید سرمایه اجتماعی مقاومت دانست.

سردار شریف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت به جنگ شناختی و رسانه‌ای روی آورده است، بر ضرورت جهاد تبیین و روایت صادقانه مردمی تأکید کرد و گفت: اگر در روایت اول تعلل کنیم، دشمن با طرح شبهات، افکار عمومی را منحرف می‌کند.

وی در پایان قاعده‌مندسازی اطلاعات مردمی و ارتقای آن از «خبررسانی احساسی» به «تحلیل هوشمند» را ضرورتی راهبردی محسوب و با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی، و تداوم پرشور و باشکوه اجتماعات مردمی در حمایت از نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام و خونخواهی رهبر شهید انقلاب سنگر اصلی مقاومت و آمادگی همه جانبه ملی برای مقابله با دشمن امریکایی صهیونی است، تصریح کرد: اطاعت آگاهانه و بصیرانه از فرامین ولی‌فقیه و فرمانده معظم کل قوا، خط دفاعی اقتدار و مقاومت است؛ و هرگونه تردید، تفسیر شخصی یا دامن زدن به نقار و تفرقه، باز کردن شکاف دفاعی به روی دشمن در جنگ ترکیبی است.