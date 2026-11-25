اتحادیه اروپا در حال تدوین طرح‌ ۵۰ میلیارد یورویی به‌ منظور ایجاد صندوق فعال در حوزه هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی برای کاهش وابستگی کشورهای اروپایی به فناوری‌های آمریکایی و چینی است.

جوان آنلاین: روزنامه «فایننشال تایمز» نوشت که اتحادیه اروپا در حال بررسی طرح‌هایی برای جذب ۵۰ میلیارد یورو جهت تأسیس صندوقی است که در شرکت‌های اروپایی فعال در زمینه هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی سرمایه‌گذاری کند تا این اتحادیه بتواند وابستگی خود را به فناوری‌های آمریکا و چین کاهش دهد.

به گفته دو مقام آگاه که در این گفت‌وگوها مشارکت داشته‌اند، قرار است «صندوق مستقل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فناوری» پیشنهادی، با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر، بلندمدت‌تر و پرریسک‌تر از آنچه برنامه‌های تأمین مالی کنونی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر می‌کنند، در شرکت‌های اروپایی سهام‌دار شود.

سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی بر هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی متمرکز خواهد بود؛ حوزه‌ای که در آن از اصول مکانیک کوانتومی برای انجام محاسباتی استفاده می‌شود که اجرای آن‌ها با رایانه‌های متعارف دشوار است.

قرار است کمیسیون اروپا روز چهارشنبه راهبردی را برای تقویت جایگاه اتحادیه در این بخش ارائه کند. سازوکارهای تأمین مالی این صندوق همچنان در دست بررسی است. کمیسیون اروپا قصد دارد از منابع مالی اتحادیه به‌ عنوان سرمایه اولیه استفاده کند تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کند.

هِنّا ویرکونن، مسئول حوزه فناوری اتحادیه اروپا، هفته گذشته ایده ایجاد این صندوق را با بانک سرمایه‌گذاری اروپا بررسی کرد. این بانک می‌تواند تخصص مالی خود را در اختیار طرح قرار دهد، بی‌آنکه مستقیماً ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد.

ویرکونن هفته گذشته در جریان یک کنفرانس گفت که هدف صندوق باید جمع‌آوری ۵۰ میلیارد یورو باشد؛ مبلغی که معادل یک‌دهم هزینه‌ای است که کمیسیون اروپا برای دستیابی به حاکمیت کامل فناوری برآورد کرده است.

قرار است جزئیات اجرایی این صندوق در ماه فوریه و هم‌زمان با نشست رهبران اتحادیه اروپا در شهر آلدن بیسن بلژیک، که برای بررسی توان رقابتی این اتحادیه برگزار می‌شود، ارائه شود.

تلاش‌ها برای تقویت استقلال فناوری

این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که ابهام‌ها درباره سیاست‌های آمریکا در این عرصه رو به افزایش است. بروکسل امیدوار است ورود این صندوق به سرمایه شرکت‌های اروپایی، سرمایه‌گذاران دیگر را نیز به تأمین مالی آن‌ها ترغیب کند؛ شرکت‌هایی که تاکنون برای رقابت با همتایان آمریکایی و چینی خود با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده‌اند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از گفت‌وگوی رهبران اتحادیه درباره هوش مصنوعی در اوایل ماه جاری، متعهد شد «پیشنهادی بلندپروازانه» برای تأمین مالی ابتکارهایی ارائه کند که به تقویت «حاکمیت فناوری» کمک می‌کنند.