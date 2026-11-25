روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت فاش کرد که حدود ۳۰ درصد از تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی غیر قابل استفاده هستند.

جوان آنلاین: روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که حدود ۳۰ درصد از تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی از چرخه خدمت خارج هستند. به نوشته این روزنامه این مسئله در پی خسارت‌های گسترده‌ای رخ داده که در جریان جنگ به خودروهای زمینی وارد شده و ضرورت اجرای طرحی جامع برای بازسازی آن‌ها را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های ارتش که این روزنامه برای نخستین بار منتشر کرده، ارتش رژیم صهیونیستی در طول جنگ، خودروهای رزمی زرهی‌ای معادل تجهیزات ۹ تیپ زرهی، یعنی دست‌کم ۹۰۰ دستگاه، را دوباره به چرخه خدمت بازگردانده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از مجموع خودروهای آسیب‌دیده بازسازی شده‌اند و بیش از ۹۶۰۰ دستگاه بولدوزر نظامی نیز تعمیر شده است. علاوه بر این، بیش از ۱۷ هزار مجموعه از قطعات و تجهیزات مرتبط با توان عملیاتی تعویض، بازسازی، تولید یا خریداری شده و بیش از ۱۶ هزار قطعه زرهی نیز تولید، خریداری و نصب شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در چارچوب تلاش‌ها برای تعمیر خودروهای آسیب‌دیده و بازگرداندن آن‌ها به چرخه خدمت، ده‌ها میلیون قطعه یدکی هزینه کرده است.

با وجود این تلاش‌ها، بر اساس داده‌هایی که روزنامه منتشر کرده، میزان آمادگی تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر از حدود ۷۰ درصد فراتر نمی‌رود؛ به این معنا که نزدیک به ۳۰ درصد از آن‌ها همچنان برای استفاده آماده نیستند.