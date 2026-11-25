عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به برخی انتقادات درباره عملکرد مجلس پس از جنگ ۴۰ روزه، گفت: پس از جنگ ۴۰ روزه عده‌ای مطرح کردند که مجلس تعطیل بوده است، در حالی که چنین ادعایی صحت ندارد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، عصر امروز چهارشنبه ۴ آذرماه، در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن هفته مجلس و سالگرد شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، اظهار کرد: مجلس در نظام جمهوری اسلامی نهادی بی‌بدیل است و در ایران هیچ‌کس نمی‌تواند مجلس را منحل کند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه والای مجلس در ساختار نظام است.

وی افزود: مجلس بر اساس قانون اساسی بر تمام ارکان کشور نظارت دارد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را رکن رکین جمهوریت نظام دانست.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر تشکیل مجلس، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که امام راحل پس از انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشتند، تشکیل مجلس شورای اسلامی بود که این مسئله بیانگر جایگاه مهم و اساسی مجلس در نظام جمهوری اسلامی است.

سلیمی در ادامه با اشاره به برخی انتقادات درباره عملکرد مجلس پس از جنگ ۴۰ روزه، گفت: پس از جنگ ۴۰ روزه عده‌ای مطرح کردند که مجلس تعطیل بوده است، در حالی که چنین ادعایی صحت ندارد و مجلس به فعالیت‌های خود ادامه داده است.

وی با تشریح برخی ملاحظات مربوط به برگزاری جلسات علنی مجلس در شرایط خاص افزود: بر اساس قانون اساسی، برخی از امور کشور نیازمند رأی سه‌چهارم نمایندگان مجلس است و اگر جلسات مجلس به‌صورت مستمر در ساختمان عادی برگزار شود، در صورتی که نیمی از نمایندگان به شهادت برسند، ممکن است مشکلاتی در روند انجام برخی امور ایجاد شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته شهادت برای نمایندگان موجب رستگاری است و نمایندگان آمادگی شهادت دارند و شهادت‌طلب هستند.

سلیمی با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شده است که در هر ماه چهار جلسه در مجلس دائمی و در محل صحن مجلس برگزار شود و ما نیز نمی‌توانیم در حوزه مسائل حفاظتی و امنیتی ورود کنیم.

وی تأکید کرد: با وجود این شرایط، مجلس کار خود را انجام می‌دهد و از ابزارهای مختلف نظارتی در این مدت استفاده کرده است.

سلیمی با اشاره به آمار اقدامات نظارتی مجلس دوازدهم بیان کرد: از ابتدای فعالیت مجلس دوازدهم تاکنون، بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ سؤال از وزرا مطرح شده است که از این تعداد، یک‌هزار و ۸۰۰ سؤال، یعنی بیش از ۴۰ درصد کل سؤالات، مربوط به هشت ماه گذشته بوده است؛ این در حالی است که عده‌ای مدعی بودند مجلس تعطیل است.

وی همچنین از پیگیری ۲۶۰ تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دوازدهم خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ مورد از این تقاضاها مربوط به چند ماه گذشته بوده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پویایی مجلس در حوزه نظارت خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه نظارتی بسیار پویا عمل کرده است و این اقدامات علاوه بر سفرهای نظارتی و بازدیدهای میدانی نمایندگان از مناطق و بخش‌های مختلف کشور بوده است.

سلیمی در ادامه به برخی از محورهای مهم پیگیری‌شده در مجلس اشاره کرد و گفت: در حوزه امنیت غذایی، نحوه تأمین ارز کالابرگ، بازسازی نقاط آسیب‌دیده از جنگ و همچنین پیگیری مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات کالاها، از جمله موضوعاتی بوده که مجلس برای آن‌ها ده‌ها جلسه برگزار کرده است.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار انجام وظایف تقنینی، پیگیری مسائل و مشکلات کشور و استفاده از ابزارهای قانونی نظارتی را در دستور کار داشته و فعالیت‌های خود را در شرایط مختلف ادامه داده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سه کارته شدن احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه وزیری سه کارت زرد دریافت کند، با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی و با تأکید بر سؤالاتی که از وزیر در صحن علنی مجلس مطرح شده است، استیضاح وی به جریان می‌افتد و نیازی به ارجاع موضوع به کمیسیون نیست.

وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه کارته شده است و هیئت‌رئیسه مجلس باید بررسی کند که آیا محورهای طرح استیضاح با موضوعات و محورهای سؤالاتی که پیش‌تر در صحن علنی از وزیر مطرح شده، انطباق دارد یا خیر.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: در ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که سؤالات مطرح‌شده از وزیر باید در محورهای استیضاح نیز وجود داشته باشد تا طرح استیضاح قابلیت اعلام وصول پیدا کند.

سلیمی ادامه داد: اکنون در مرحله بررسی انطباق محورهای استیضاح با سؤالات مطرح‌شده از وزیر قرار داریم و در صورت احراز این انطباق، طرح استیضاح اعلام وصول خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع هفته آینده در هیئت رئیسه مجلس بررسی می‌شود تا مشخص شود روند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کجا خواهد رسید و در این باره چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.



تعیین تکلیف استیضاح وزیر کار در هیئت‌رئیسه مجلس

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سه کارته شدن احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه وزیری سه کارت زرد دریافت کند، با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی و با تأکید بر سؤالاتی که از وزیر در صحن علنی مجلس مطرح شده است، استیضاح وی به جریان می‌افتد و نیازی به ارجاع موضوع به کمیسیون نیست.

وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه کارته شده است و هیئت‌رئیسه مجلس باید بررسی کند که آیا محورهای طرح استیضاح با موضوعات و محورهای سؤالاتی که پیش‌تر در صحن علنی از وزیر مطرح شده، انطباق دارد یا خیر.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: در ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که سؤالات مطرح‌شده از وزیر باید در محورهای استیضاح نیز وجود داشته باشد تا طرح استیضاح قابلیت اعلام وصول پیدا کند.

سلیمی ادامه داد: اکنون در مرحله بررسی انطباق محورهای استیضاح با سؤالات مطرح‌شده از وزیر قرار داریم و در صورت احراز این انطباق، طرح استیضاح اعلام وصول خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع هفته آینده در هیئت رئیسه مجلس بررسی می‌شود تا مشخص شود روند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کجا خواهد رسید و در این باره چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

باید برای جلوگیری از بحران سالمندی، سیاست‌های جمعیتی کشور را تغییر دهیم

سلیمی در واکنش به پیام شب گذشته رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت توجه به جوانی جمعیت، اظهار کرد: پیام اخیر ایشان بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به سیاست‌های جمعیتی تحمیل‌شده از سوی کشورهای غربی به کشورهای جهان سوم، گفت: سیاست‌هایی که کشورهای غربی در حوزه جمعیت به کشورهای جهان سوم دیکته کرده‌اند، آثار و پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته است.

سلیمی هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی، با سیاه‌چاله جمعیتی مواجه خواهیم شد. ما زمانی جوان‌ترین کشور جهان از نظر ساختار جمعیتی بودیم، اما اگر برای اصلاح این روند اقدام نکنیم، در آینده به یکی از سالخورده‌ترین کشورهای جهان تبدیل خواهیم شد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: ضروری است سیاست‌های جمعیتی کشور را متناسب با این شرایط تغییر دهیم و برای جلوگیری از سالمندی جمعیت، اقدامات جدی و مؤثری در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تشریح شروط ایران برای پایان جنگ، بر ضرورت برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های ایران و پایان محاصره دریایی تأکید کرد و گفت: تعهدات طرف مقابل باید شفاف، قابل سنجش و برخوردار از ضمانت اجرایی باشد تا امکان سوءاستفاده از آتش‌بس و نقض تعهدات وجود نداشته باشد.

وی در تشریح نخستین شرط ایران اظهار کرد: تأمین امنیت منطقه باید بر عهده کشورهای منطقه باشد و این کشورها لازم است با نگاهی جدید به مقوله امنیت بنگرند؛ به‌گونه‌ای که امنیت خود را وابسته به خرید امنیت از خارج منطقه و ترتیبات امنیتی بیرونی ندانند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به شرط دوم ایران، یعنی برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، افزود: آتش‌بس باید فراگیر و همه‌جانبه باشد و نمی‌توان پذیرفت که درگیری در یک جبهه متوقف شود، اما در جبهه‌های دیگر همچنان ادامه داشته باشد؛ چراکه چنین وضعیتی به معنای پایان کامل و فراگیر جنگ و درگیری‌ها نخواهد بود.

سلیمی ادامه داد: برای تضمین پایداری آتش‌بس، تعهدات طرف مقابل باید کاملاً شفاف و مشخص باشد و نباید به ابهام‌گویی و وعده‌های کلی بسنده کرد. اگر آتش‌بس صرفاً در یک جبهه برقرار شود و سایر جبهه‌ها همچنان درگیر باشند، این شرایط می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار علیه کشور ما تبدیل شود. ازاین‌رو، آتش‌بس پایدار باید به‌گونه‌ای باشد که دشمن نتواند از این توافق برای پیشبرد اهداف و اعمال فشار سوءاستفاده کند.

وی آزادسازی دارایی‌های ایران را از دیگر شروط اعلام‌شده برای پایان جنگ برشمرد و تصریح کرد: دارایی‌های ایران باید به‌صورت آزادانه در دسترس قرار گیرد و این موضوع نباید در حد وعده‌های کلی و غیرقابل ارزیابی باقی بماند، بلکه باید امکان سنجش میزان پایبندی طرف مقابل به تعهداتش وجود داشته باشد و صرف اعلام یک سیاست در این زمینه کافی نیست.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه «مشت آمریکایی‌ها امروز باز شده است»، خاطرنشان کرد: می‌دانیم طرف مقابل با اعلام برخی سیاست‌ها به دنبال فریبکاری است؛ بنابراین باید معیارهای روشن و مشخصی برای ارزیابی و سنجش میزان اجرای تعهدات وجود داشته باشد.

سلیمی رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا با هدف کاهش فشارهای مالی را از دیگر شروط ایران دانست و تأکید کرد: تحریم‌های آمریکا دارای لایه‌های مختلفی است و موضوع لغو و رفع این تحریم‌ها باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین پایان محاصره و رفع محدودیت‌های دریایی را از دیگر شروط ایران برای پایان جنگ عنوان کرد و گفت: در کنار تحقق این شروط، باید تضمین‌های لازم برای پایداری توافق و اجرای تصمیمات اتخاذشده نیز ارائه شود تا امکان نقض تعهدات و بازگشت به شرایط قبلی وجود نداشته باشد.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق با نرخ تورم و وضعیت معیشتی مردم همخوانی ندارد

وی به میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده اشاره و اظهار کرد: مطابق قانون، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. این در حالی است که دولت در حال حاضر نرخ تورم را بیش از ۸۰ درصد اعلام کرده، اما بر اساس آنچه مطرح شده، در بودجه سال آینده افزایش ۳۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه مجلس با چنین میزان افزایشی موافقت نخواهد کرد، افزود: افزایش ۳۵ درصدی حقوق تناسبی با نرخ تورم ندارد و با شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم نیز سازگار نیست.

سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات خودرو و نحوه اجرای مصوبات مجلس پرداخت و گفت: مجلس در زمینه واردات خودرو مصوباتی داشته، اما این تصمیمات به شکل صحیح اجرا نشده‌اند. در مواردی نیز با ایجاد موانع و دست‌اندازهای مختلف، اجرای این مصوبات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که هم در تأمین ارز و هم در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه با چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور تصریح کرد: این محدودیت‌ها را درک می‌کنیم، اما بر اساس گزارش‌های موجود، بانک مرکزی می‌توانست در این زمینه عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد. علاوه بر این، دولت در تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با واردات خودرو تأخیر قابل توجهی داشت و برخی از بندهای این آیین‌نامه‌ها نیز با روح قانون همخوانی ندارد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با منشأ ارز خارجی بیان کرد: مجلس واردات خودرو با منشأ ارز خارجی را مجاز دانسته بود، اما در مسیر اجرای همین مصوبه نیز موانعی ایجاد شد. همچنین واردات خودروهای دست‌دوم را به تصویب رساندیم، ولی اجرای این قوانین در عمل با دشواری‌ها و چالش‌هایی همراه شد.

سلیمی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت خودروها و تعدیل قیمت‌ها از اهداف اصلی مجلس در تصویب این قوانین بوده است، اظهار کرد: در دو هفته گذشته نیز موضوع کیفیت و قیمت خودرو در مجلس مورد توجه قرار گرفته، اما موانعی که بر سر راه اجرای مصوبات ایجاد شده، مانع از تحقق صحیح اهداف قانون‌گذار شده است.