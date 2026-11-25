معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: مراسم سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب تا عید فطر ادامه خواهد داشت و الگوی فعالیت ستاد بزرگداشت نیز بر اساس تجارب حاصل از برگزاری مراسم تشییع و تدفین خواهد بود.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در ابتدای جلسه امروز هیئت دولت، با تبریک هفته بسیج به مردم کشورمان، اظهار کرد: بسیج دستاورد ارزشمندی است که به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و با تشکیل آن، نیروهای مردمی به‌صورت منسجم، هماهنگ و هم‌افزا به میدان آمدند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی است، خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) بارها بر نقش اصلی مردم در پیروزی و تداوم انقلاب تأکید کرده بودند و در هر صحنه‌ای که بسیج به میدان آمد، پیروزی ما قطعی بود.

عارف با تأکید بر اینکه رمز موفقیت‌های کشور، نقش‌آفرینی بسیج مردمی بوده است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقش‌آفرینی این شجره طیبه نیازمندیم.

تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت علمی و فناورانه با روحیه بسیجی

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای حضور بسیجیان متخصص در عرصه‌های مختلف کشور، اظهار کرد: تاکنون حضور بسیجیان، به‌ویژه نیروهای متخصص بسیجی در بخش‌های مختلف از جمله فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای فراوانی برای کشور به همراه داشته است.

وی بر ضرورت تداوم این مسیر با همان روحیه بسیجی و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و افزود: کشور برای پیروزی در برابر دشمن حیله‌گر و مدعی، به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد.

مراسم مردمی نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب تا عید فطر ادامه خواهد داشت

عارف با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، از استقبال و درخواست‌های گسترده در داخل و خارج کشور برای مشارکت در این مراسم خبر داد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تقاضاهای زیادی از داخل و خارج کشور برای مشارکت جدی در مراسم نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب وجود داشته و اقدامات خودجوشی نیز در این زمینه آغاز شده است.

وی افزود: بنا بر تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ستادی برای برگزاری این مراسم تشکیل شده است که نقش هدایتگر و یاری‌رسان به مشارکت‌های مردمی را بر عهده دارد.

عارف با تأکید بر مردمی بودن مراسم سالگرد شهادت امام شهید تصریح کرد: قرار است این مراسم به‌صورت مردمی برگزار شود و ستاد بزرگداشت و دستگاه‌های حاکمیتی صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و تسهیلگر فعالیت‌های مردمی را ایفا کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرد که مراسم سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب تا عید فطر ادامه خواهد داشت و الگوی فعالیت ستاد بزرگداشت نیز بر اساس تجارب حاصل از برگزاری مراسم تشییع و تدفین ایشان خواهد بود.

عارف خطاب به وزرا: زمینه مشارکت مردمی در مراسم سالگرد امام شهید را فراهم کنید

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مهم وزرای دولت در مدیریت کمیته‌های ستاد بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، از اعتماد صورت‌گرفته به مجموعه دولت در این زمینه قدردانی کرد.

عارف از وزرای مسئول در کمیته‌های این ستاد خواست اقدامات اجرایی خود را بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده آغاز کنند و زمینه لازم برای مشارکت مردم در برگزاری مراسم سالگرد را فراهم سازند.

دیدگاه‌های عمیق و بلندمدت رهبر شهید انقلاب در حوزه علم و فناوری تبیین شود

عارف با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت مراسم نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب برای تبیین شخصیت و میراث فکری ایشان، اظهار کرد: این مراسم فرصت مناسبی برای پرداختن به دیدگاه‌ها و منویات رهبر شهید انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله حکومت اسلامی، آینده کشور و به‌ویژه علم و فناوری است.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تبیین دیدگاه‌های عمیق و بلندمدت امام شهید در عرصه علم و فناوری تأکید کرد و افزود: در کنار معرفی این دیدگاه‌ها به جامعه، باید برای تحقق رهنمودهای ایشان نیز تلاش کنیم.

عارف همچنین خواستار تهیه تولیدات فرهنگی و هنری و اجرای برنامه‌های باکیفیت و متناسب با اهداف مراسم نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب شد.