مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه گفت: یک سامانه کم‌فشار جوی شدید طی روزهای آینده وارد غزه می‌شود و جان یک میلیون و ۷۶۰ هزار آواره ساکن چادرها را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه، اعلام کرد: نوار غزه در آستانه وقوع یک فاجعه انسانی قریب‌الوقوع قرار دارد. یک سامانه کم‌فشار جوی شدید طی روزهای آینده وارد غزه می‌شود و جان یک میلیون و ۷۶۰ هزار آواره ساکن چادرها را تهدید می‌کند.

وی افزود: این افراد با خطری واقعی برای جان خود روبرو هستند، در حالی که جامعه بین‌المللی در سکوت نظاره‌گر این وضعیت است. کشتار را متوقف کنید، ای جنایتکاران.

پیش از این نیز محمود بصل، سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه نیز هشدار داده بود که با نزدیک شدن سامانه‌های بارشی، هزاران کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند.

بصل در بیانیه‌ای اعلام کرد: غزه طی روزهای آینده و با نزدیک شدن سامانه‌های کم‌فشار جوی همراه با بارندگی‌های شدید، بادهای تند و کاهش چشمگیر دما، در آستانه یک فاجعه انسانی واقعی قرار دارد.

وی اشاره کرد: هزاران خانواده در معرض خطر آب‌گرفتگی و غرق شدن در چادرهای خود قرار دارند و خانواده‌های دیگری نیز ممکن است زیر آوار ساختمان‌های در آستانه فروریختن جان خود را از دست بدهند. همچنین کودکان به دلیل سرمای شدید و نبود امکانات گرمایشی با خطر مرگ روبه‌رو هستند.

سخنگوی دفاع مدنی غزه هشدار داد که نبود راهکارهای فوری برای پایان دادن به این رنج‌ها، وقوع فاجعه‌ای انسانی را در پی خواهد داشت که ممکن است جان شمار بیشتری از مردم، به‌ویژه کودکان، بیماران و سالمندان را بگیرد.