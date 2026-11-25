جوان آنلاین: فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه در جریان سخنرانی درباره بودجه سال ۲۰۲۷ این کشور در پارلمان آلمان گفت روسیه اهدافی فراتر از اوکراین دارد.

مرتس با ادعای اینکه مسکو در حال تشدید تنش‌ها در مقیاسی گسترده است، هشدار داد روسیه در منطقه بالتیک، لهستان، دریای سیاه و حتی فضا بر تنش‌ها می‌افزاید.

وی مدعی شد: روسیه دقیقاً می‌داند چه می‌خواهد و چیزی فراتر از اوکراین را دنبال می‌کند.

صدراعظم آلمان افزود اروپا باید مرزهای روشنی در برابر روسیه تعیین کند. او همچنین گفت آلمان برای مدت طولانی مسائل اساسی در حوزه دفاع، زیرساخت‌ها، تغییرات جمعیتی و اقتصاد را نادیده گرفته و اکنون باید به‌سرعت به آنها رسیدگی کند.