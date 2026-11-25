وزیر علوم گفت: ما در محیط دانشگاه نمی‌توانیم که فاقد دستورالعمل باشیم بنابراین اصول اخلاقی زیست دانشگاهی و آراستگی را به دانشگاه ها امسال ابلاغ کردیم لطفا به آن توجه داشته باشید.

جوان آنلاین: حسین سیمایی صراف در آیین نودانشجویان دانشگاه تهران که صبح امروز چهارشنبه چهارم آذرماه برگزار شد، با اشاره به دشواری‌های مسیر ورود به دانشگاه و تفاوت دوران دانش‌آموزی و دانشجویی اظهار کرد: شما مسیر دشواری را پشت سر گذاشته‌اید، اما هنوز در میانه راه هستید و هدف اصلی پیش روی شما قرار دارد. شما دیگر دانش‌آموز نیستید، بلکه دانشجو هستید؛ همین دو واژه از نظر معنایی تفاوت مهمی دارند. دانشجو کسی است که در جست‌وجوی حقیقت، شناخت خود و دستیابی به دانش است.

وی افزود: در دوران دانشجویی، شما باید خودتان فعالانه به دنبال یادگیری باشید و استاد برای شما نقش راهنما و مربی را ایفا می‌کند. تلاش برای کشف حقیقت، معرفت و دانش بر عهده خود شماست.

وزیر علوم با اشاره به تجربه خود از دوران تحصیل و مشاهده وضعیت دانشجویان برتر خاطرنشان کرد: در طول دوران تحصیل شاهد بوده‌ام دانشجویانی که رتبه‌های نخست یا رتبه‌های تک‌رقمی کسب کرده بودند، پس از ورود به دانشگاه به‌تدریج از میزان تلاش و جدیت خود کاستند و از مسیر پیشرفت فاصله گرفتند؛ در حالی که استعداد ادامه مسیر را داشتند. بنابراین، از شما می‌خواهم جدیت خود را در تحصیل حفظ کنید و بدانید که صرف درس خواندن برای موفقیت کافی نیست.

سیمایی صراف با تأکید بر ضرورت یادگیری مهارت‌های مکمل در دوران دانشگاه تصریح کرد: دانشجویان باید مهارت‌های متعددی از جمله مهارت گفت‌وگو، تفکر نقاد، سواد روایت و سواد رسانه‌ای را بیاموزند. شما از قومیت‌ها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها و پیشینه‌های متفاوت وارد دانشگاه شده‌اید و باید در این محیط، تحمل، مدارا، عقلانیت، دیگردوستی، احترام به دیگران و پذیرش تنوع دیدگاه‌ها و عقاید را تمرین کنید.

وی ادامه داد: دوران دانشگاه از دو جهت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نخست به دلیل شرایط سنی و مرحله‌ای از زندگی که در آن قرار دارید و دوم به دلیل مسیری که برای آینده خود انتخاب کرده‌اید. شخصیت انسان در همین دوران شکل می‌گیرد. دانشگاه علاوه بر آموزش دانش تخصصی، محل تربیت انسان و شکل‌گیری شخصیت است و دانشجویان باید اخلاق و مدارا را نیز در این محیط بیاموزند.

وزیر علوم با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط و شئون محیط دانشگاهی گفت: دانشگاه دارای حرمت، قداست و اصول مشخصی است و زندگی در این محیط مستلزم رعایت قواعد و پروتکل‌های خاص خود است. آراستگی و رعایت اصول اخلاقی از الزامات حضور در محیط دانشگاه است و نمی‌توان فضای دانشگاه را با هر محیط دیگری یکسان دانست. در ابتدای سال نیز اصول راهنمای اخلاقی زیست دانشجویی و آراستگی ابلاغ شده است و انتظار می‌رود دانشجویان به این اصول توجه داشته باشند.

سیمایی صراف در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری فداکاری شهدای دانشگاه تهران و نقش دانشگاهیان در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: خون‌های پاکی در این سرزمین ریخته شده است تا شما امروز بتوانید با آسودگی در دانشگاه تحصیل کنید. در دانشگاه تهران نیز برای استقلال ایران، حفظ تمامیت ارضی و عزت و سربلندی کشور خون‌های ارزشمندی بر زمین ریخته شده است.

وی با اشاره به واقعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران گفت: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با دخالت آمریکا به سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق انجامید، قرار بود معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ریچارد نیکسون، در آذرماه همان سال به ایران سفر کند. در آن شرایط، دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در اعتراض به این وضعیت ایستادگی کردند و سه تن از آنان، شهیدان بزرگ‌نیا، شریعت‌رضوی و قندچی، به شهادت رسیدند. خون این دانشجویان در راه استقلال کشور و مقابله با سلطه بیگانه بر زمین ریخته شد.

وزیر علوم با اشاره به حضور دانشگاهیان در دوران دفاع مقدس نیز بیان کرد: در جریان جنگ تحمیلی هشت‌ساله، دانشجویان دانشگاه تهران در کنار تحصیل، به‌صورت داوطلبانه راهی جبهه‌ها شدند و در دفاع از کشور مشارکت کردند. بسیج دانشجویی و استادان نیز در این مسیر نقش داشتند. در حالی که حضور نیروهای ارتش و سپاه در چارچوب مأموریت‌های سازمانی آنان بود، دانشجویان و استادان به‌صورت داوطلبانه در جبهه‌ها حاضر می‌شدند. دانشگاهیان همچنین در حوزه مهندسی جنگ و پشتیبانی از جبهه‌ها نقش‌آفرینی کردند.

سیمایی صراف با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تداوم شرایط تقابل با دشمن افزود: در این جنگ نیز دانشگاه و دانشگاهیان یکی از پشتوانه‌های مهم کشور بودند. امروز جنگ صرفاً جنگ نیروی زمینی و هوایی نیست، بلکه جنگ فناوری است و فناوری مورد نیاز کشور به دست دانشگاهیان توسعه پیدا می‌کند. اگر این توانمندی فناورانه دانشگاهی وجود نداشت، دشمن می‌توانست به اهداف خود برای تجزیه یا ویرانی ایران دست پیدا کند.

وی با تأکید بر تفاوت نگاه ایران و دشمنان به آینده کشور اظهار کرد: دشمنان، ایران را کشوری ویران می‌خواهند، اما ما خواهان ایرانی مستقل، آباد و توسعه‌یافته هستیم. توسعه و پیشرفت حق مردم ایران است و امروز دشمن علاوه بر موجودیت و بقای ایران، توسعه و پیشرفت کشور را نیز هدف قرار داده است. ما باید برای سربلندی، استقلال و آبادانی ایران تلاش کنیم.

وزیر علوم در ادامه با تأکید بر ضرورت قدردانی دانشجویان از سرمایه‌گذاری مردم برای آموزش عالی کشور گفت: من و شما باید قدردان مردم باشیم؛ مردمی که با وجود همه مشکلات، هزینه‌های هنگفتی برای تربیت و آموزش نسل فرهیخته و متخصص کشور پرداخت می‌کنند. در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمام‌عیار با دو قدرت بزرگ بود، کنکور سراسری با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب برگزار شد و امروز حدود ۵۰۰ هزار نفر وارد دانشگاه ها شده‌اند.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی بیش از ۱۴ و نیم‌میلیون نفر از دانشگاه های ایران فارع التحصیل شده اند که ۵۹ درصد آنها خانم ها بودند.

وی افزود: این امکانات و فرصت‌ها با سرمایه مردم فراهم شده است. هزاران میلیارد تومان برای تأمین امکانات دانشگاهی، آزمایشگاه‌ها، کلاس‌های درس و فعالیت استادان هزینه می‌شود و دانشجویان باید قدر این سرمایه‌گذاری را بدانند. اگر در محیط دانشگاه با مسئله یا مشکلی مواجه شدند، باید با گفت‌وگو، تحمل و اطلاع‌رسانی صحیح برای حل آن اقدام کنند.

سیمایی صراف با تأکید بر ضرورت احساس مسئولیت دانشجویان در قبال سرنوشت کشور خاطرنشان کرد: باید نسبت به کشور و آینده آن متعهد باشیم و اجازه ندهیم مسائل و مشکلات، ما را از مسئولیت‌مان در قبال ایران غافل کند. دانشجویان نباید تحت تأثیر صدها رسانه و هزاران شبکه اجتماعی که روایت‌های مختلفی ارائه می‌کنند، بدون بررسی و تفکر، مطالب را بپذیرند.

وی با تأکید بر ضرورت حقیقت‌جویی و تقویت استقلال فکری دانشجویان گفت: دانشجو باید در جست‌وجوی حقیقت باشد و هیچ مطلبی را به‌سادگی و بدون بررسی نپذیرد. فناوری‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی، فرایند یادگیری را آسان‌تر کرده‌اند، اما این ابزارها نباید جایگزین تفکر و عقل نقاد شوند. آنچه اهمیت دارد، تربیت انسانی مستقل و برخوردار از قدرت تحلیل است که در عین بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، توانایی تفکر و تشخیص خود را نیز حفظ کند.

وی همچنین در بخشی از صحبت های خو گفت: دانشگاه جای انسان سازی است باید اخلاق و مدارا را بیاموزید دانشگاه حرمت و قداست دارد ما در محیط دانشگاه نمی‌توانیم که فاقد دستورالعمل باشیم بنابراین اصول اخلاقی زیست دانشگاهی و آراستگی را به دانشگاه ها امسال ابلاغ کردیم لطفا به آن توجه داشته باشید.