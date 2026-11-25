نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی انگلیس (آفجم) در پی تشدید بحران انرژی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، از افزایش ۲۶ درصدی سقف تعرفه قبوض گاز و برق میلیون‌ها خانوار این کشور از ابتدای سال جدید میلادی خبر داد.

جوان آنلاین: آفجم روز چهارشنبه (۴ آذر ۱۴۰۵) اعلام کرد که متوسط هزینه سالانه گاز و برق خانوارهای انگلیسی از ابتدای ژانویه (۱۱ دی) با ۴۴۳ پوند افزایش، از یک هزار و ۷۲۳ پوند به ۲ هزار و ۱۶۶ پوند خواهد رسید که بالاترین رقم در نزدیک به چهار سال گذشته محسوب می‌شود.

این تصمیم که حدود ۲۰ میلیون خانوار را تحت تأثیر قرار خواهد داد، در شرایطی اتخاذ شده است که سقف تعرفه قبوض انرژی در مهرماه گذشته نیز چهار درصد افزایش یافته بود.

بر اساس اعلام آفجم، تداوم تنش در خاورمیانه و افزایش قیمت گاز در بازارهای جهانی از عوامل اصلی گرانی قبوض انرژی در انگلیس به شمار می‌رود.

بهای عمده‌فروشی گاز در انگلیس طی سه ماه گذشته حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس تعرفه‌های جدید، قیمت مصرف خانگی گاز از ابتدای سال جدید میلادی ۳۷.۵ درصد و قیمت برق ۲۴.۲ درصد افزایش خواهد یافت.

نیل کنوارد از مدیران ارشد آفجم اذعان کرد که تداوم تنش در خاورمیانه هزینه‌های انرژی را افزایش داده و گرانی قبوض گاز و برق در آستانه زمستان موجب نگرانی بسیاری از خانوارها خواهد شد.

هم‌زمان نهادهای فعال در زمینه مقابله با فقر ناشی از بهای انرژی هشدار داده‌اند که افزایش تازه تعرفه‌ها، فشار سنگینی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد خواهد کرد و بسیاری از مردم برای تأمین هزینه گرم نگه داشتن خانه‌های خود با مشکل مواجه خواهند شد.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه «یوسوئیچ» نشان می‌دهد که بیش از ۹ میلیون خانوار در آستانه زمستان به شرکت‌های تأمین‌کننده انرژی بدهکار هستند یا هیچ اعتبار مالی نزد این شرکت‌ها ندارند.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۳ درصد از مشترکان قصد دارند به جای روشن کردن وسایل گرمایشی، لباس بیشتری بپوشند و هشت درصد نیز ناچار خواهند شد از هزینه خرید مواد غذایی برای پرداخت قبوض انرژی بکاهند.

دولت انگلیس برای کاهش فشارهای معیشتی، وعده پرداخت کمک‌هزینه یک‌باره ۱۰۰ پوندی به خانوارهای واجد شرایط را داده است.

با این حال، افزایش ۴۴۳ پوندی هزینه سالانه انرژی نگرانی‌ها را درباره ناکافی بودن حمایت‌های دولتی تشدید کرده است.

چشم‌انداز بازار انرژی انگلیس نیز چندان امیدوارکننده نیست و شرکت تأمین‌کننده انرژی «ئی‌دی‌اف» پیش‌بینی کرده است که تعرفه قبوض گاز و برق در بهار آینده بار دیگر افزایش یابد و متوسط هزینه سالانه انرژی خانوارها در سراسر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۲ هزار پوند باقی بماند.

این تحول در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد انگلیس طی سال‌های اخیر از تبعات برگزیت، همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و در تازه‌ترین مورد، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران متأثر شده و میلیون‌ها خانوار این کشور با بحران هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم انگلیس در ماه اکتبر (مهر و آبان) به ۳.۶ درصد رسیده و در بالاترین سطح یک سال اخیر قرار گرفته است.

افزایش دوباره قبوض انرژی نیز تلاش‌های دولت انگلیس برای مهار تورم و کاهش فشارهای معیشتی مردم را با چالش تازه‌ای مواجه خواهد کرد.