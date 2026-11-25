یک گروه مدافع میراث تاریخی در آمریکا با طرح شکایتی علیه دولت ترامپ، این دولت را به حذف بخش‌هایی از تاریخ برده‌داری و کم‌رنگ کردن رنج بردگان در نمایشگاه محل اقامت جورج واشنگتن متهم کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: یک گروه فعال در زمینه حفاظت از میراث تاریخی مستقر در فیلادلفیا، علیه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شکایتی تنظیم کرده است.

این گروه مدعی است که تغییرات اعمال‌شده در یکی از نمایشگاه‌های محل اقامت جورج واشنگتن، نخستین رئیس‌جمهور آمریکا، به ارائه روایتی «تحریف‌شده و یک‌جانبه» از برده‌داری منجر شده است.

این شکایت روز دوشنبه(دوم آذر) در دادگاه فدرال ایالت پنسیلوانیا ثبت شد و وزارت کشور آمریکا و داگ برگوم وزیر کشور، همچنین سازمان پارک‌های ملی و جسیکا بوورن سرپرست این سازمان را هدف قرار داده است.

ائتلاف «انتقام نیاکان» اعلام کرد تغییراتی که اوایل سال جاری میلادی در بنای یادبود برده‌داری در محل اقامت رئیس‌جمهور اعمال شده، با بند مربوط به حمایت برابر در متمم پنجم قانون اساسی آمریکا و همچنین قانون آیین دادرسی اداری مغایرت دارد.

این قانون به دادگاه اجازه می‌دهد اقدام‌های نهادهای دولتی را در صورتی که خودسرانه، غیرمنطقی، سوءاستفاده از اختیارات یا مغایر با قانون باشند، لغو کند.

مایکل کوارد وکیل و بنیان‌گذار این ائتلاف، روز سه‌شنبه(سوم آذر) در نشستی مجازی گفت هدف از این شکایت، اطمینان از ادامه روایت «کامل و دقیق تاریخ آمریکا» است.

تابلوهایی که در سال ۲۰۱۰(۱۳۸۹ خورشیدی) در این نمایشگاه نصب شده بودند، روایت زندگی ۹ برده را بازگو می‌کردند که در دهه ۱۷۹۰، زمانی که فیلادلفیا برای مدتی پایتخت آمریکا بود، همراه با جورج واشنگتن و همسرش مارتا در این خانه زندگی می‌کردند.

دولت ترامپ اوایل سال جاری میلادی روند برداشتن این تابلوها را آغاز کرد. شهر فیلادلفیا در واکنش به این اقدام شکایتی تنظیم کرد و دادگاه بدوی در ماه فوریه(اسفند ۱۴۰۴)، در جریان بررسی درخواست تجدیدنظر شهر، دولت فدرال را ملزم کرد عملیات را متوقف کند.

با این حال، هیئتی از دادگاه تجدیدنظر فدرال این تصمیم را لغو کرد و سوم ژوئیه(۱۲ تیر) حکم داد که روند اجرای تغییرات می‌تواند ادامه یابد. بر اساس متن شکایت جدید، سازمان پارک‌های ملی پس از آن نصب تابلوهای توضیحی مربوط به نمایشگاه تازه‌ای را در محل اقامت رئیس‌جمهوری آمریکا آغاز کرد.

در این شکایت آمده است که تابلوهای جدید، معنای اصلی نمایشگاه را «کمرنگ و کم‌اهمیت» جلوه می‌دهند. نمایشگاه پیشین همچنین شرحی از دشواری‌ها و رنج‌هایی ارائه می‌کرد که آن ۹ برده با آن روبه‌رو بودند، از جمله خشونت جسمی و جنسی. به ادعای شاکیان، این بخش‌ها در نمایشگاه جدید تعدیل شده یا به‌طور کامل حذف شده‌اند.